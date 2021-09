Announcement

Argumentaire

L’école doctorale interdisciplinaire de l’université internationale d’Agadir au Maroc en partenariat avec l’université internationale Al Rayyan / Université de Derby, Doha, Qatar, projette l’organisation d’un colloque international sur le tourisme post-covid 19 qui aura lieu du 22 au 23 mars 2022. La pandémie de Covid-19 a totalement changé la donne en plongeant le secteur touristique dans une crise grave et sans précédent. Pour l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) la pandémie de Covid-19 est « de loin la crise la plus grave à laquelle le tourisme international ait été confronté depuis le début des relevés (1950) [...] L’impact se fera sentir à des degrés divers dans les différentes régions du monde. » Durant les trois premiers mois de l’année 2020, le secteur touristique a perdu 80 milliards de dollars et plusieurs millions d’emplois sont menacés. Toujours dans le même sens, selon une enquête du groupe d’experts de l’OMT (2020), l’érosion du tourisme international « met en danger des millions de foyers dont les moyens de subsistance dépendent du tourisme et menace de réduire à néant les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs de développement durable. » À l’heure où l’on commence à parler de déconfinement plusieurs questions se posent et que nous souhaitons étudier. Plus que de faire un état des lieux, nous proposons d’adopter une démarche réflexive. Les contributions attendues combineront travaux empiriques et réflexions théoriques, et peuvent être ancrées dans une variété de champs disciplinaires en sciences humaines et sociales. Elles pourront notamment aborder les questions réunies dans les axes suivants :

Le Tourisme post-covid 19 ?

« Futur du voyage » ou « voyage du futur » ?

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme

Les “nouvelles normalités” du voyage

Tourisme, crises et sécurité sanitaires

Les opérateurs du tourisme et l'après-Covid-19

Le tourisme un secteur fragile ?

Tourisme, pandémie de covid 19 et Artisanat

Tourisme, pandémie de covid 19 et frontières

Le covid-19 : marquera-t-il la fin de l'hypermobilité ?

L'animation en temps de crise sanitaire

La crise sanitaire et le tourisme rural : maisons d’hôtes, auberges, hôtels, restaurants, vendeurs ambulants (produits avicoles, produits d’artisanat, produits de terroir, etc.).

Le marché intérieur espoir pour le secteur touristique ?

Communication touristique en temps de crise sanitaire

Vulnérabilité des entreprises touristiques qui ne font pas partie de chaînes multinationales

L'intelligence artificielle dans le secteur touristique en temps de crise sanitaire

Marketing touristique post-corona

L’innovation en temps de crise ?

La pandémie, un accélérateur du digital ?

Recours accru aux technologies pour respecter la distanciation physique

Pré-découvertes virtuelles des régions touristiques

La perception du tourisme post-covid 19

Gestion de la crise sanitaire, quels enseignements ?

La rigueur des normes d’hygiène dans les structures d'hébergement touristique et le rôle des communautés virtuelles en temps de crise sanitaire

Les villes touristiques denses et la crise sanitaire

Post-covid 19 et aménagement urbain des villes touristiques

L'après Covid 19 et l'aménagement touristique

Le visage de la ville touristique post-Covid ?

Quel futur pour l’espace public (places, avec leurs bars et restaurants en plein air ; des centres commerciaux ; des parcs aménagés ; des waterfronts rénovés) ?

Comment concevoir un tourisme urbain en résonance avec la planète

L'après Covid-19 et l'aménagement des espaces publics et des circuits touristiques

L’invention de nouveaux modèles urbains et architecturaux

Patrimoine architectural et tourisme : l'architecture (vernaculaire) post-Covid ou le retour aux sources

Patrimoine en ligne pour soutenir la résilience en temps de pandémie de covid-19

Tourisme, pandémie et transport : comment organiser le transport post-covid 19 ?

La voiture, le camping-car et les caravanes seront-ils privilégiés au détriment de l’avion ?

Moyen de transport individuel versus transports en commun

Maisons individuelles, camping ou Hôtel ?

Covid-19, une opportunité pour développer le tourisme interne ?

Le tourisme national parent pauvre du tourisme et roue de secours en période de crise (cas des pays du Sud)

Discrimination du touriste national par rapport au touriste étranger

Comment repenser le modèle touristique intérieur ?

Destinations plus proches versus destinations lointaines

La sécurité comme nouveau mot d’ordre en matière de tourisme

Quel avenir pour les voyages d’agrément en temps de Covid-19 ?

La pandémie de Covid-19 et l’utilisation des espaces récréatifs extérieurs

Covid-19 et tourisme : leçons tirées des études internationales

Le rôle des chercheurs en sciences sociales dans l’élaboration des scénarios post-pandémie

L'industrie du tourisme demeurera-t-elle l'un des principaux moteurs de l'économie ?

L’après Covid-19 : construction et dynamique de reconstruction des destinations touristiques

Le coronavirus, accélérateur ou réducteur de conflits entre acteurs ? La gouvernance en temps de crise

Comité scientifique

Adama Ndiaye, Université du Sine Sloum, Sénégal

Ali Abdallah, Al Rayyan International University / University of Derby, Doha, Qatar

Avraam Papastathopoulos, University of Sharjah, Émirats arabes unis

Charbel Bassil, Qatar University, Doha, Qatar

Christopher S. Duttm, Al Rayyan International University, Doha, Qatar

Galal M. H. Afifi, Université Sultan Qaboos, Oman / Université de Helwan, Égypte

Habib Benboubaker, Faculté des lettres, arts et humanité Manouba, Tunisie

Hafidh Al Riyami, Université de technologie et sciences appliquées, Oman

Hassan Faouzi, Université internationale d`Agadir, Maroc

Hichem Rejeb, Université de Sousse, Tunisie

Irene Theodoropoulou, Qatar University, Doha, Qatar

Liliane Buccianti-Barakat, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban

Majda Al Salti, Sultan Qaboos University, Oman

Mohamed Boukherouk, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Mohamed Hellal, Université de Sousse, Tunisie

Mohit Vij, School of Business, Skyline University College, Sharjah, Émirats arabes unis

Said Boujrouf, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Sanjay Nadkarni, Emirates Academy of Hospitality Management. Dubai, Émirats arabes unis

Stella Kladou, Hellenic Mediterranean University, Grèce

Wafa Ahmed Belbachir, Ecole supérieure de management, Tlemcen, Algérie

Coordinateurs