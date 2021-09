Announcement

Argumentaire

La tension entre mémoires(s) et histoire(s), que certains d’entre nous ont abordée aussi bien dans leurs travaux qu’au cours de précédents séminaires, ne peut être dissocié des usages publics et politiques du passé. La mémoire, marqueur des sociétés démocratiques, est devenue un terme fourre-tout. Reconsidérant les principaux concepts à l’œuvre à l’endroit du contemporain ainsi qu’un temps présent hanté par un passé tragique, épistémologiquement dépendant d’un témoignage érigé en exigence morale et sociale, ce séminaire à plusieurs voix continuera de s’intéresser à l’écriture de ce passé proche. Nous aborderons les modalités de son instrumentalisation, de la reconfiguration des mythes fondateurs, ainsi que les « politiques publiques de l’histoire » qui mobilisent des acteurs et des médiations autres que l’historien professionnel (Espagne, Equateur, Venezuela, Mexique). Le contexte de ce retour du passé est par ailleurs très fréquemment celui de violences extrêmes ou de crises à caractère global, liées à des formes de biopouvoir, en d’autres termes, de la « dernière catastrophe » selon l’expression de H. Rousso.

Dépassant les frontières, le séminaire requalifiera par conséquent la notion d’échelle, particulièrement pertinente dans des mondes ibériques en proie au retour d’un passé tragique (guerres civiles, dictatures). De même revisitera-t-il la mémoire d’événements suscitant des divisions au sein de sociétés contemporaines portées par une exigence de justice et de réparation (Espagne, pays du Cône sud) et, dans tous les cas, de pratiques de la démocratie. Il reconsidérera l’influence sur cette écriture de l’histoire d’idées et de tendances politiques telles que l’historiographie spécialisée les a décryptés (nationalismes, populismes, révolutions). Il se penchera également sur des sources rendues accessibles par les humanités numériques, y compris dans le domaine de l’histoire visuelle, alors même que d’autres archives de ce présent non révolu, se ferment aux historiens dans les Etats occidentaux. Enfin, il s’attachera au rôle et au statut des sensibilités et des émotions dans cette histoire culturelle du contemporain. Nous nous intéresserons aux régimes émotionnels qui se mettent en place parallèlement aux régimes d’historicité, dans le cadre d’un récit par définition inachevé, marqué du sceau de l’incertitude et non exempt d’une subjectivité partagée voire globalisée.

Programme

17 novembre

Myriam Hernández Reyna (Casa de Velázquez), « La mémoire anticoloniale dans le Mexique du temps présent : multiculturalisme, identités indigènes et réécritures du passé »

8 décembre

Juan Sebastián Granada-Cardona (UNAM), « Représenter la violence politique dans la bande dessinée : entre la recherche et la vulgarisation. Trois cas de figure du temps présent colombien »

12 janvier

Sophie Baby (Université de Bourgogne), « Juger Franco ? Les crimes du franquisme au coeur d’un espace euro-américain de la mémoire »

9 février

Guillermo Fernández Vázquez (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid), “El movimiento de los indignados en la retórica del primer Podemos. Una reivindicación atravesada de ambivalencias”

9 mars

Timo Shaefer (Université d’Oxford), “La fragmentación del espacio legal mexicano : Una mirada histórica”

13 avril

Ferran Archilès (Universitat de València), “El pasado contra la historia. La escritura de la historia y el consumo de masas del pasado”

11 mai

Dalila Chine (Université Paris-Nanterre), « Penser les pratiques festives en Amérique latine : espaces, symboliques et enjeux »

8 juin

Diana Perea (Universidad de Sinaloa, Mexique), “El imaginario colectivo y los exvotos en la capilla de Jesús Malverde, 1909-2021”.

Courant juin

Journée d’études jeunes chercheurs.

Organisation

