Sainte Geneviève. Histoire et Mémoire

Paris a commémoré en 2020 le seizième centenaire de la naissance de sainte Geneviève (c. 420-c. 500). En point d’orgue des manifestations organisées tout au long de l’année par le Comité d’histoire de la Ville de Paris et par le diocèse, un colloque scientifique aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2021 à la Sorbonne, au collège des Bernardins et à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, avec la participation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il est organisé en partenariat avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la bibliothèque Sainte-Geneviève, le collège des Bernardins, le comité d'histoire de la Ville de Paris, l'Église catholique à Paris, la fondation Notre-Dame, l'Institut universitaire de France, Lettres Sorbonne Université.