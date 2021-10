Encyclopédie des historiographies : Afriques, Amériques, Asie

Summary

L’Encyclopédie des Historiographies, Afriques, Amériques, Asies, dont le volume 1 est paru en 2020 aux Presses de l’Inalco, a pour ambition de faire connaître dans leurs richesse et diversité différentes expressions de rapports au passé, des formes de récits et de pratiques historiographiques peu connues ou minimisées en Occident. Il s’agit non seulement de mettre en lumière ces productions historiques, des périodes anciennes à nos jours et dans toutes les régions du monde en dehors de l’Occident, mais aussi de contribuer au renouvellement historiographique ouvert depuis plusieurs décennies par différents courants, post-colonial, subaltern, ou linguistic, qui participent à décentrer la pratique historienne européenne, tant par les objets de recherche et les paradigmes que par les sources. Dans la perspective du volume 2 en préparation, consacré aux « figures, écoles et débats historiographiques », le séminaire propose une réflexion collective sur l’ambition scientifique de l’Encyclopédie des historiographies