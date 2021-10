Les produits dérivés de l’opéra (XVIIe–XVIIIe siècles)

Announcement

Argumentaire

Dès le début de son histoire, l’opéra français suscite la fabrication et la diffusion de nombreux objets, parallèlement aux représentations de l’Académie royale de musique : morceaux choisis d’airs à chanter ou à jouer, arrangements et transcriptions font la joie des amateurs de musique, tout en représentant d’intéressantes opportunités commerciales pour les éditeurs, arrangeurs et copistes. Parodies profanes et spirituelles donnent une nouvelle vie à de nombreux fragments d’opéras. Estampes ou gravures conservent et diffusent le souvenir visuel des spectacles. Cette importance des produits dérivés reste encore peu étudiée pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Elle soulève diverses questions que les différentes séances de ce séminaire envisageront tour à tour, qu’il s’agisse de la fabrication, de la diffusion et des usages de ces produits : pratiques musicales et éditoriales, sélections des extraits choisis, lieux et pratiques de ce répertoire, questions de droit d’auteur.

Format

Les six séances du séminaire se tiendront alternativement à l’université Grenoble Alpes et à l’université Lumière Lyon 2 : à chaque fois, deux intervenants présenteront une communication sur une thématique partagée Toutes les séances seront retransmises en visio-conférence (liens zoom disponibles sur le site du LUHCIE les jours précédents, ou sur demande).

Programme des séances

De 14h à 17h, en présentiel et en distanciel (zoom)

Mardi 26 octobre 2021

(Grenoble)

L’opéra sur le papier : produits éditoriaux

(Centre de Musique Baroque de Versailles) : « Les produits dérivés de l’opéra : le rôle de la maison Ballard et de ses concurrents » Julien Dubruque (CMBV) : « La diffusion du répertoire de l’Académie royale de musique. Nature et fonction de la partition réduite »

Mardi 23 novembre 2021

(Grenoble)

De l’Opéra de Paris aux concerts de provinces

: « L’opéra en concert à la fin du XVIIe siècle, la place de l’invention » Bénédicte Hertz (CMBV) : « L’opéra au programme des Concerts de province (1710-1770) : le témoignage de la collection de l’Académie des beaux-arts de Lyon »

Vendredi 10 décembre 2021

(Grenoble)

Parodies d’opéra

(université de Rouen, CÉRÉdI, CMBV) : « Les dérivés parodiques de l’opéra : enjeux commerciaux et sociétaux » Benjamin Pintiaux (Opéra de Paris) : « Procédés et enjeux de la dérivation parodique de l’opéra : les poésies spirituelles de l’abbé Pellegrin »

Vendredi 11 février 2022

(Lyon)

L’opéra-comique et ses produits

(université de Heidelberg) : « Les publications d’airs vocaux d’opéra-comique : genres, destinataires et qualité » Marie-Cécile Schang (université de Bretagne-sud, HCTI) : titre à venir

Vendredi 11 mars 2022

(Lyon)

Danser l’opéra hors de scène

(université de Lille, CEAC) : « Danses gravées » Hubert Hazebroucq (danseur et chorégraphe, Compagnie Les Corps Eloquents, Paris) : « Les airs d’opéra chorégraphiés : exemplarité et transferts »

Vendredi 15 avril 2022

(Lyon)

Rejouer l’opéra : transcriptions, réécritures

(université Paris 8, MUSIDANSE) : « Les arrangements des opéras de Grétry : stratégies musicales et politiques éditoriales » Yves Jaffrès (Lyon) : « Michel Corrette, témoin de l’activité lyrique dans le Paris du xviiie siècle »

Organisation et contacts

Marie Demeilliez (Université Grenoble Alpes) : marie.demeilliez@univ-grenoble-alpes.fr

Thomas Soury (Université Lumière Lyon 2) : thomas.soury@univ-lyon2.fr

Lieux