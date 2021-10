Stage d'initiation au tabellionage normand médiéval et moderne

Announcement

Présentation

Le tabellionage est le nom donné au notariat dans la France du Nord. Les tabellions ont conservé la mémoire des actes dans des registres qui restent encore peu utilisés malgré les publications de 2011 et 2014, respectivement dirigés par Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin, et Jean-Louis Roch, et les récentes recherches en histoire et en droit. Historiens et juristes médiévistes et modernistes, déjà initiés au tabellionage, regrettent que certaines difficultés structurelles et formelles des actes pourtant rédigés en français privent les chercheurs de cette source. Ce premier Stage d’initiation a pour but de fournir aux stagiaires les clés d’entrée en tabellionage et leur indiquer par des cas concrets la richesse des registres. Le stage aura lieu sur le site des Archives départementales de la Seine-Maritime (site Grammond), en raison de l’importance du tabellionage de Rouen (1360-1687), mais le Stage d’initiation portera sur les tabellionages des cinq fonds normands (Seine-Maritime, Calvados, Manche, Orne et Eure), qui seront mis en comparaison avec d’autres notariats.

Public ciblé

Le Stage est fléché en direction des historiens et juristes travaillant sur les métiers, les familles, l’occupation des espaces urbains et ruraux, le bâti, les croyances, les relations entre Normands et Anglais sous la monarchie lancastrienne… (Moyen Âge-Temps modernes). Différents thèmes seront abordés à travers des exposés magistraux et des ateliers : historique du tabellionage, présentation des registres, codicologie, le tabellion au travail, la « chaîne d’écritures » des tabellions, études de cas concrets et exercices en ateliers, table ronde autour des cinq fonds normands, comparaison avec les notaires de Paris, édition d’un acte de tabellionage...

Le stage sera aussi l’occasion pour les étudiants de découvrir le site des ADSM et sa riche documentation (bibliothèque, catalogues) accessible aux chercheurs.

Modalités de participation

Le stage aura lieu du 15 au19 novembre 2021 (présentiel), sur le site des Archives départementales de Seine-Maritime (ADSM), 42 Rue Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen

Le formulaire de pré-inscription est à envoyer par mail avant le 15/10/2021 à lydwine.scordia@univ-rouen.fr

Frais d’inscription : 20 € à régler impérativement lors de la confirmation de votre inscription.

Le Stage correspond à l’UE4 des Master Histoire.

Pour des raisons matérielles et en fonction du contexte sanitaire, nous sommes contraints de limiter à 15 le nombre des participants au stage d’initiation au tabellionage. Il y aura donc une sélection en fonction des sujets et de l’ordre d’arrivée des candidatures, et une liste d’attente si nous recevons l’autorisation de dépasser ce nombre.