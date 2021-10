L’opéra italien sur les scènes françaises – 1970-2021

Announcement

Présentation

Les premiers opéras donnés en France, au milieu du XVIIe siècle, viennent d’Italie, terre natale et emblématique du genre. Dès cette époque, en France, opéra et Italie sont étroitement associés. Aujourd’hui encore, l’opéra occupe une place importante dans l’imaginaire collectif français quand il s’agit de culture italienne : on qualifie aisément la langue italienne de « musicale » ou « chantante », on a l’image d’un peuple italien connaissant par cœur des airs d’opéra et d’un art lyrique moins élitiste que de notre côté des Alpes. La journée d’étude entend confronter cet imaginaire à la réalité de la diffusion de l’opéra italien en France : occupe-t-il une place à part dans la programmation des maisons et festivals d’opéra ? Les œuvres de différentes époques jouissent-elles du même succès et s’adressent-elles au même public ? Quelles évolutions peut-on constater dans leur diffusion au cours des cinq dernières décennies ? La présente journée d’étude fait partie du programme de recherche « Le théâtre italien dans l’espace francophone : réflexions pour un bilan » dirigé par Laetitia Dumont-Lewi, Giulia Filacanapa et Stéphane Resche. Ce programme de recherche pluriannuel entend établir une évaluation de la présence du théâtre italien dans les pays francophones de la fin des années 1960 à nos jours.

Programme

Théâtre National Populaire, salle Maria Casarès

10h30 – Accueil

10h45 – Introduction

11h–13h – Table ronde 1 – Questions de formation

Modération : Caroline Mounier-Vehier (EUR Translitterae / PSL, ENS)

Fanny Eouzan (lycée Cézanne, Aix-en-Provence), « L’opéra dans la formation scolaire en langue italienne : une apparition tardive et discrète »

Robert Expert (contre-ténor, CNSMD Lyon), Alice Fagard (mezzo-soprano) et Lise Viricel (soprano), « Le répertoire italien dans l'apprentissage professionnel du chant lyrique »

13h–14h15 – Pause déjeuner

14h15–15h45 – Table ronde 2 – Questions de répertoire

Modération : Laetitia Dumont-Lewi (université Lumière-Lyon 2)

Caroline Mounier-Vehier (EUR Translitterae / PSL, ENS), « Redécouvrir et recréer les premiers opéras vénitiens sur les scènes françaises »

Isabelle Moindrot (université Paris 8, Institut universitaire de France), « L'opera seria sur les scènes françaises depuis les années 1970 – un défi théâtral hors du commun »

Jean-François Lattarico (université Jean Moulin Lyon 3), « L'opéra italien contemporain ou le passé revisité »

15h45 – Moment musical

Duo I Peregrini – Alice Fagard (voix) et Adrien Alix (viole de gambe)

16h30–18h – Table ronde 3 – Questions de diffusion

Modération : Giulia Filacanapa (université Paris 8)

Françoise Decroisette (université Paris 8), « L’opéra italien dans la programmation de l'Opéra national de Paris (années 2000), entre exigences de renouvellement et contraintes de marketing »

Stefano Magni (Aix Marseille Université), « L'opéra italien au festival lyrique d'Aix en Provence »

Stéphane Hervé (université Côte d'Azur), « L'opéra italien sur les écrans (1970-2020) : fabrication et contestation d'un canon »

18h-18h30 – Synthèse et fin des travaux

Informations pratiques

Entrée libre sur réservation auprès de : laetitia.dumont-lewi@univ-lyon2.fr

Pass sanitaire obligatoire.

Organisation

Laetitia Dumont-Lewi

Giulia Filacanapa

Caroline Mounier-Vehier

avec la collaboration de Stéphane Resche.

Partenaires

Avec le soutien du laboratoire Passages arts & littératures XXe-XXIe (université Lyon 2), du laboratoire IRIHM (université Lyon 2), de l’unité de recherche Scènes du monde (EA1573 – université Paris 8) et du Théâtre national populaire (Villeurbanne).