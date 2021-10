Announcement

Argumentaire

De la recherche à la production de connaissances en éducation plurilingue et interculturelle dans le cadre de collaborations scientifiques internationales : quelles transformations des cadres de pensées ? des savoirs ? des postures ? des épistémologies ?

Comment s’éprouvent, se transforment, se transmettent les savoirs au cours des phases d’enquête, de production, de transposition, et de recontextualisation des connaissances dans le champ de l’éducation/formation interculturelle au sein d’équipes internationales ? Cette question structurera les journées d’études des 17 et 24 novembre 2021 qui réuniront des chercheurs et doctorants de l’université des Antilles et de l’université Sorbonne Nouvelle.

Les intervenants réunis en Guadeloupe le 17 novembre 2021 seront centrés sur la comparaison des contenus de formation en lien avec la professionnalisation et l’interculturel à et par la recherche sur plusieurs terrains d’enquête : Guadeloupe, Martinique, Québec, Colombie, Nouvelle Calédonie… et les résultats, productions, préconisations et/ ou livrables qui en résultent. Les intervenants réunis à Paris le 24 novembre 2021 auront à cœur de présenter des dispositifs de formation et de recherche conjuguant des procédés artistiques, plurilittératiés et multimodaux dans la formation interculturelle des enseignants, et les résultats, productions, préconisations et/ ou livrables qui en découlent.

Programme

Mercredi 17 novembre 2021

à l’INSPE de l’Université des Antilles - Académie de la Guadeloupe (et en visioconférence) (horaires des Antilles, + 5h pour la France Hexagonale, - 1h pour Bogota)

Thème 1 : Comparaison des contenus de formation en lien avec la professionnalisation et l’interculturel à et par la recherche, en contextes

8H30 : accueil des participants et discours d’ouverture

9H : Conférence plénière (40 min + 20 min de discussion) : Maurizio Ali (MCF CRREF) « L’idéologie éducative Enata : processus postcolonial et réinvention d’une identité culturelle autochtone aux îles Marquises, en Polynésie française »

(MCF CRREF) « L’idéologie éducative Enata : processus postcolonial et réinvention d’une identité culturelle autochtone aux îles Marquises, en Polynésie française » 10H : Katelin Butcher (Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « La discrimination linguistique en contexte plurilingue martiniquais. Rôle des compétences artistiques, plurilingues et interculturelles en Français Langue de Scolarisation »

(Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « La discrimination linguistique en contexte plurilingue martiniquais. Rôle des compétences artistiques, plurilingues et interculturelles en Français Langue de Scolarisation » 11H : Lamprini Chartofylaka (Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « Je conte sur l’interculturalité : une étude auprès des élèves du primaire de la Guadeloupe et du Québec »

(Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « Je conte sur l’interculturalité : une étude auprès des élèves du primaire de la Guadeloupe et du Québec » 14H : Karine Leocadie (Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « La transmission des cultures et des langues polynésiennes : le cas du tahitien dans la société actuelle, langue d’enseignement et langue vivante patrimoniale. Analyses et perspectives d’avenir »

(Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « La transmission des cultures et des langues polynésiennes : le cas du tahitien dans la société actuelle, langue d’enseignement et langue vivante patrimoniale. Analyses et perspectives d’avenir » 15H : Ingrid Jasor (Doctorante CRREF) (40 min + 20 min de discussion) « Enseignement-apprentissage de l’anglais et Didactique Intégrée des Langues en contexte diglossique : le cas de la Guadeloupe » 16H Table ronde (1h)

Mercredi 24 novembre 2021

à la Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle et en visioconférence.

Horaires de France hexagonale, - 5h pour les Antilles, - 6h pour Bogota.

9H30-11h30 Séminaire doctoral REXICOL-SHS

co-animé par Frédéric Anciaux et Muriel Molinié, avec la participation de doctorants de l’ED 622

13h Mot de bienvenue par Corinne Weber, Directrice du DILTEC

13h15-14h15 : Conférence n° 1

(40 min + 20 min de discussion).

« Faire dialoguer les savoirs dans un dispositif interculturel, plurilingue et multimodal tel que le MOOC « comprendre les dimensions interculturelles dans le quotidien » » : Paola Gamboa-Diaz (DILTEC), Isabel Tejada Sanchez (Université de Los Andes, Bogota), Muriel Molinié (DILTEC)

14h30-15h30 : Table ronde avec trois Doctorantes ED 622/DILTEC

Présidente de séance : Emmanuelle Guérin

Amélie Cellier « Transposer la pédagogie des multiliteracies à l’enseignement et à l’apprentissage du FLE en France : quelles problématiques ? Quels procédés adopter ? »

« Transposer la pédagogie des multiliteracies à l’enseignement et à l’apprentissage du FLE en France : quelles problématiques ? Quels procédés adopter ? » Nadia Bacor « Co-construction des savoirs par la multimodalité dans les dispositifs hybrides en contexte plurilingue, dans l’Enseignement supérieur »

« Co-construction des savoirs par la multimodalité dans les dispositifs hybrides en contexte plurilingue, dans l’Enseignement supérieur » Estelle Hanryon « Ouverture à l’altérité en milieu scolaire guadeloupéen : mise en images et en paroles de parcours migratoires »

15h45-16h45 : Conférence n° 2

(40 min + 20 min de discussion).

Présidente de séance : Alice Burrows (DILTEC)

« Co-construire des écosystèmes plurilitteraciés d’apprentissage et de recherche avec des apprenants acteurs numériques du Tout-monde » : Frédérique Longuet (EDA, Paris Descartes, Inspé)

16H45 : Synthèse de la journée par Elatiana Razafimandimbimanana (ERALO, Université de Toulouse 2)

Coordination et co-animation

Muriel Molinié (Sorbonne Nouvelle, EA 2288 DILTEC)

Frédéric Anciaux (Université des Antilles, Inspé Guadeloupe, EA 4538 CRREF)

Contact et inscription

Journée du 17 novembre :

Journée du 24 novembre :