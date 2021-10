Announcement

L’École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI), section scientifique de la Casa de Velázquez, recrute des membres qui développent un projet de recherche en sciences humaines et sociales en relation avec les espaces de compétences de la Casa de Velázquez (aires péninsulaire, atlantique et maghrébine, articulées avec la péninsule Ibérique), nécessitant un séjour prolongé en péninsule Ibérique.

Le contrat (12 mois) commencera le 1er septembre 2022 et prendra fin au 31 août 2023. Renouvelable, uniquement pour les doctorants

Les membres de l’EHEHI sont tenus de résider en péninsule Ibérique durant l’année universitaire.

La résidence sera fixée à Madrid. Cependant, si les travaux du chercheur le justifient, celui-ci pourra solliciter une autorisation auprès du Directeur de la Casa de Velázquez pour résider de façon habituelle dans une autre ville de la péninsule (sont exclues les îles Baléares et Canaries).

Public : doctorants et postdoctorants

Conditions de nationalité : aucune

Condition d’âge : être majeur

Conditions économiques : conformément aux décrets en vigueur

Offres de séjour votées en conseil d’administration : 17 postes

À l’issue de la première année, les membres de l’EHEHI peuvent solliciter un renouvellement (cf. Décret 2011-164 - version corrigée -relatif aux Écoles françaises à l’étranger).

Note du conseil scientifique de la Casa de Velázquez sur les dispositifs d’accueil

Conditions de recrutement

Les informations complètes sur les modalités de recrutement se trouvent dans la notice d’information 2022-2023

Critère de langue : les candidats doivent avoir une bonne maîtrise de la langue française, le dossier devant être rédigé obligatoirement en français et l’entretien se déroulant également dans cette langue.

Profil du candidat : le projet présenté peut s’inscrire aussi bien dans le cadre d’une thèse de doctorat que d’une recherche postdoctorale. Les candidats peuvent être doctorants, docteurs titulaires de l’Enseignement supérieur ou non titulaires.

Missions

Les membres scientifiques s’engagent à participer aux activités de la Casa de Velázquez (formations, séminaires, Journée portes ouvertes...). Deux directeurs des études scientifiques accompagnent le séjour des membres, assurent le suivi de leurs travaux et organisent les diverses manifestations scientifiques.

Pour les membres doctorants, la priorité est l’achèvement des enquêtes documentaires et/ou l’avancement dans la rédaction de la thèse.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la participation des membres docteurs aux activités liés aux programmes scientifiques de l’École est une obligation.

Ces docteurs ont vocation à s’impliquer dans le plan de formation des membres, à contribuer à l’animation d’un programme existant et/ou à faire émerger de nouveaux programmes, par le biais notamment de dépôt de candidature à des appels à projets nationaux et internationaux s’inscrivant dans les domaines de recherche définis par la politique scientifique de l’EHEHI.

Enfin, ces docteurs participeront à l’animation de la vie scientifique de la communauté constituée par les membres de l’EHEHI et ceux du MIAS. À ce titre, ils seront invités à s’investir dans le séminaire hebdomadaire conjoint MIAS-EHEHI.

Rémunération

Les membres fonctionnaires sont placés en position de détachement.

Les membres non fonctionnaires reçoivent le traitement d’un professeur bi-admissible à l’agrégation au 1er échelon, une indemnité de résidence à l’étranger et, le cas échéant, des majorations familiales.

Une estimation des émoluments sera transmise aux candidats retenus à la fin du processus de sélection. Il ne sera apporté aucune réponse sur les questions relatives aux émoluments avant la décision définitive de recrutement.

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature devront être remplis en ligne sur un portail dédié, qui sera ouvert à partir du 13 octobre 2021. Les candidats doivent s’inscrire avec une adresse mail qu’ils devront valider en cliquant sur le lien reçu sur cette même adresse. La réception de ce mail pour confirmer l’adresse mail peut prendre quelques minutes.

Une fois inscrit(s), les candidats ont la possibilité de se reconnecter à tout moment et de modifier et/ou compléter leur dossier. L’envoi du dossier ne sera validé qu’une fois que le candidat aura appuyé sur le bouton « Soumettre votre candidature ». Attention, une fois votre candidature soumise, celle-ci ne peut plus être modifiée.

Dans tous les cas, pour être pris en compte, les dossiers devront être soumis avant le vendredi 19 novembre 2021 à 13 :00 (heure de Madrid).

Pièces à fournir

Tous les documents administratifs, envoyés par le formulaire en ligne (à l’exception des envois différés - voir ci-dessus), doivent être libellés en langue française ou traduits par un traducteur assermenté.

Candidature administrative

Copie scannée recto-verso d’un document d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) ; un titre de séjour sera demandé aux candidats non citoyens de l’Union Européenne et de l’espace économique européen et la Suisse

Un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois (sauf pour les fonctionnaires français). Tous les candidats français et les étrangers vivant en France devront solliciter ce document aux autorités françaises.

Pour les candidats non français ne vivant pas en France, le casier devra être fourni par les autorités du pays de nationalité.

L’éventuel envoi différé de l’extrait de casier judiciaire (la date de demande dudit document devant être antérieure à la date de clôture de l’appel à candidatures) devra être réalisé dans les meilleurs délais, et dans tous les cas par mail, en format pdf, à secdir@casadevelazquez.org avant le 29 novembre 2021 . Les candidats devront OBLIGATOIREMENT joindre, en lieu et place de l’extrait du casier judiciaire - s’ils n’en disposent pas encore - sur le portail des candidatures, un document justificatif de la demande. Aucun autre document ne sera accepté.

Pour les candidats mariés, copies correspondantes du livret de famille ; pour les candidats liés par un pacte civil de solidarité, un justificatif de situation ; si enfants, joindre pages correspondantes

Un certificat administratif délivré par l’autorité hiérarchique et le dernier arrêté attestant de la position administrative actuelle et du classement (certificat à télécharger sur le formulaire)

Candidature scientifique

Curriculum vitae : C.V. détaillé et rédigé en français (3 pages max. format A4 vertical, pdf)

Projet de recherche : 6 pages max. format A4 vertical, pdf, en français. La présentation d’un programme de travail détaillé est fortement souhaitable.

Pour les doctorants, un visa de l’École doctorale concernée et une attestation d’inscription en thèse ;

Rapport de soutenance de thèse Uniquement pour les postdoctorants non titulaires, pour les thèses soutenues en France

Une lettre de recommandation d’une personnalité scientifique (le directeur de recherche obligatoirement pour les doctorants) en français, espagnol, anglais ou portugais ;

Copie du diplôme le plus élevé obtenu

Vous pourrez modifier votre dossier jusqu’à la soumission de celui-ci. Une fois le dossier soumis, celui-ci ne pourra plus être modifié.

Les documents présentés feront l’objet d’une recevabilité administrative. Les candidats dont le CV et/ou le projet ne respectent pas les formats, nombre de pages, langue ou dont le dossier est incomplet en seront informés et disposeront de 7 jours ouvrables pour le rectifier. Passé ce délai, la candidature sera déclarée non recevable.

L’accès au formulaire sera coupé le 19 novembre à 13h précises (heure de Madrid). Une fois que vous aurez soumis votre candidature, un message de confirmation s’affichera, et vous le recevrez également par e-mail.

Sélection

Présélection des dossiers par la commission

Chaque année, sont constituées trois commissions d’admission chargées d’examiner les dossiers des candidats à l’École des hautes études hispaniques et ibériques : une pour les époques ancienne et médiévale, une pour les époques moderne et contemporaine, une pour le temps présent et les sciences sociales. Chacune de ces commissions comprend sept membres nommés par le directeur de la Casa de Velázquez après avis du président du Conseil scientifique de l’Établissement.

La composition de la commission de recrutement sera disponible sur le site internet de la Casa de Velázquez en février 2022.

Les réunions de présélection auront lieu à Paris au début du mois de mars 2022. Les candidats retenus pour une audition seront avertis par courriel uniquement dans les jours suivants.

Auditions des candidats présélectionnés

Les candidats présélectionnés défendront leur candidature à Paris entre le lundi 21 et le mercredi 23 mars 2022.

Les entretiens, d’une vingtaine de minutes pour chaque candidat, auront lieu en langue française. Les membres de la commission se réservent la possibilité d’interroger les candidats dans une langue autre que le français (espagnol/portugais).

Aucun moyen technique (ordinateur, projecteur...) n’est mis à la disposition des candidats. Les candidats auditionnés devront se rendre physiquement à l’audition le jour indiqué sur la convocation. L’audition ne pourra se faire par visioconférence**.

Aucun rapport sur les auditions ne sera communiqué aux candidats.

Les commissions feront une proposition des candidats retenus au Conseil scientifique, qui se réunira le 24 mars 2022. La décision de nomination (liste principale et liste complémentaire) du directeur sera publiée dans les jours suivants sur le site Internet de la Casa de Velázquez.

Les candidats non retenus (lors de la présélection ou après les auditions) pourront solliciter les rapports établis sur leurs dossiers à l’issue de la publication des résultats.

Les dates des commissions et Conseil sont indicatives et susceptibles d’être modifiées.

Si la situation sanitaire ne permettait pas le déplacement des candidats et/ou des membres de la commission, une connexion par conférence audiovisuelle garantissant une retransmission continue de l’audition et une transmission de la voix et de l’image pourrait alors être envisagée, sur décision du Directeur de la Casa de Velázquez.

Évaluation

Une attention toute particulière sera accordée aux candidatures s’inscrivant dans des logiques de réponses à des appels d’offre tant individuels (Marie Skłodowska-Curie Actions, ERC) que collectifs (Cost, RISE, Horizon 2020 et Horizon Europe...). Enfin, ils pourront soumettre un article pour publication dans la revue Mélanges de la Casa de Velázquez pendant leur séjour, qui sera soumis à évaluation.

