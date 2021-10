Regards croisés sur la protection de la personne du travailleur

Summary

Loin d’être un simple corps productif, le travailleur est aussi une personne. À ce titre, il est membre d’une collectivité de travail (l’entreprise) mais aussi de divers groupements (amicaux, familiaux, religieux). Comment le travailleur et les organisations cherchent-ils à conjuguer cette pluralité de facettes ? Comment le droit, en France et en Allemagne, appréhende-t-il cette diversité ? Les règles actuelles demeurent-elles adaptées à l’aune des transformations affectant le monde du travail ? Ces questions seront au centre d’un colloque pluridisciplinaire et transnational, qui clôturera un projet de recherche franco-allemand de trois ans, auquel ont participé des universitaires, des professionnels et de jeunes chercheurs des deux pays, réunis au sein du GEFACT (Groupe d’étude franco-allemand sur le contentieux du travail).