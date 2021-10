Textualité et spatialité

Announcement

Dès la fin des années 1980, le géographe Edward Soja constate qu’un tournant spatial (spatial turn) s’impose massivement (Soja, 1989), au point de devenir :

« Un paradigme spatial dans les sciences sociales qui a mis en évidence des phénomènes, des dynamiques, des répartitions échappant à d’autres types d’appréhension. Ce courant théorique a permis la circulation de concepts et de modèles entre la géographie et les disciplines comme la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, la philosophie, les cultural studies, les colonial et post-colonial studies. L’espace, le territoire, le lieu, la frontière, le centre, la périphérie, l’échelle, la carte, le réseau, le local et le global ont été utilisés comme des concepts opératoires, des métaphores heuristiques pour apporter un surplus d’intelligibilité à des phénomènes complexes et multidimensionnels. » (C. Jacob, 2014, p. 43)

Dès lors, l’espace s’est invité dans le champ des sciences humaines et sociales, au point de devenir une catégorie d’analyse à part entière. Les études littéraires ne sont pas en reste : de multiples courants émergent ainsi en leur sein pour faire de l’espace un programme de recherche, qu’il s’agisse de la géocritique (Westphal, 2007), de la géographie littéraire (Collot, 2014) ou encore de l’étude des spatialités littéraires (Rosemberg, 2016). Ces courants cherchent tous à renouveler les approches des textes et de la textualité en mettant en lumière l’apport d’une approche spatiale. Mais les métaphores spatiales relèvent aussi de ce que Hans Blümenberg appelle des métaphores absolues, ces images au-delà desquels la pensée abstraite ne peut pas remonter : comment désigner les textes et l’écrit sans référence à l’espace ?

Si d’un côté le spatial turn invite à interroger les enjeux épistémologiques que recouvre l’extension à de nouveaux objets d’une terminologie, de concepts et de méthodes issus de la géographie, de l’autre l’emploi massif de métaphores spatiales pour désigner les textes et l’écrit dans la langue commune questionne nos représentations des textes dans leurs dimensions intellectuelles, sensibles et matérielles. Quelles métaphores spatiales organisent notre rapport à l’écrit : vers quelles formes d’espace ces images font-elles signe ?

Mercredi 20 octobre 2021

CCI Marne en Champagne, 5 rue des Marmouzets

Salle Bertrand de Mun

10 h à 10 h 30 – Ouverture scientifique du colloque

10 h 30 à 11 h 30 – Evanghelia Stead (CHCSC, IUF), « Réalités textuelles et circulation du Faust I de Goethe traduit par l’image en Europe »

14 h 30 à 15 h 30 – Monica Manolescu (SEARCH, IUF), « Cartographies et pratiques cartographiques dans la littérature américaine du XXe siècle et contemporaine »

Jeudi 21 octobre 2021

Université de Reims Champagne-Ardenne - Campus Croix-Rouge, avenue François Mauriac, 51 100 Reims

Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon

9 h à 10 h – Julien Schuh (CSLF, IUF), « Spatialiser les récits : l’apprentissage machine comme outil de cartographie automatique des textes »

