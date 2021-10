Announcement

Présentation

Afin d’encourager les projets postdoctoraux d’excellence, l’institut national d’histoire de l’art (INHA) attribuera en mars 2022 grâce à une subvention du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) deux contrats postdoctoraux d’une durée d’un an, renouvelable un an.

Les candidatures pourront émaner de tous les domaines des sciences humaines et sociales mais devront se préoccuper des questions d’histoire de l’art et du patrimoine, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours et le projet de recherche devra être lié aux musées, centres d’art ou lieux patrimoniaux (collections, architecture, publics…).

Modalités d'emploi

Le montant de la rémunération mensuelle est de 2 183 € net (avant prélèvement à la source). Ces contrats postdoctoraux sont destinés aux jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une université européenne entre le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2022. À la rémunération mensuelle s’ajoute une enveloppe annuelle de 20 000 euros à partager pour des frais de missions à l’étranger de ces deux postdoctorants ainsi pour que l’organisation, le cas échéant, de manifestations scientifiques à l’initiative des postdoctorants.

La recherche développée au cours de l’année sera susceptible de conduire à un projet de recherche pouvant être déposé auprès de l’ANR ou de l’ERC à l’issue du contrat de post doctorat. L’INHA pourra accompagner les postdoctorants dans la familiarisation et la réponse à ces appels.

Les postdoctorants devront impérativement prévoir au cours de leur contrat une mobilité à l’étranger qui s’inscrira de manière cohérente dans leur projet de recherche, et qui pourra éventuellement se faire en accueil dans les unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) et les écoles françaises à l’étranger (EFE).

Sont particulièrement encouragés les projets associant des laboratoires de recherche et des musées, centres d’art ou lieux patrimoniaux.

Les lauréats et lauréates seront en contrat postdoctoral avec l’INHA et pourront être accueillis à l’INHA, au laboratoire InVisu, dans tout autre laboratoire de recherche en histoire de l’art ou encore au sein d’un musée, centre d’art ou lieu patrimonial.

Dans le cas d’un accueil à l’INHA, les postdoctorants bénéficieront d’un poste de travail physique à l’INHA, d’un accès facilité à la bibliothèque de l’INHA, d’un suivi régulier avec la direction du département des études et de la recherche ainsi qu’avec un référent au sein des équipes du département des études et de la recherche de l’INHA et de rencontres avec les autres postdoctorants bénéficiant du même dispositif. Ils auront aussi la possibilité de participer aux séminaires internes du département des études et de la recherche et d’échanger avec les chercheurs de l’INHA.

Dans le cas d’un accueil demandé dans un autre laboratoire de recherche ou d’un musée, centre d’art ou lieu patrimonial, les candidats devront joindre à leur dossier une lettre d’acceptation et d’accueil de ces établissements.

Les bénéficiaires de ces contrats devront soumettre des rapports d’étape (au bout de 6, 12, et 18 mois en cas de renouvellement) ainsi qu’un rapport définitif à l’issue de leur contrat à la direction des études et de la recherche de l’INHA. Les bénéficiaires s’engagent également à publier le résultat de leurs recherches et/ou à les déposer sur la plateforme HAL dans un délai de deux ans après la fin de leur contrat. Ils seront par ailleurs incités à présenter les résultats de leur recherche lors de manifestations nationales et internationales tout au long du contrat.

Commission de sélection

Les candidatures seront examinées par un jury composé de la directrice des études et de la recherche pour l’INHA, d’un représentant du service de la stratégie de la recherche et de l’innovation de la DGRI du MESRI, d’un représentant du service des musées de France ainsi que d’un panel de quatre personnalités scientifiques extérieures, françaises et internationales, universitaires et professionnelles du patrimoine.

L’excellence des dossiers sera le principal critère de sélection.

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature pour la sélection 2022 doivent être déposés en ligne sur la plateforme de l’INHA à partir du 18 octobre 2021 et au plus tard le 5 janvier 2022 avant minuit.

Seules les candidatures déposées en ligne sur la plateforme de l’INHA seront prises en compte. La commission de sélection se tiendra fin janvier ou début février 2022.

Le dossier de candidature doit comprendre :

formulaire de candidature comprenant une présentation du projet curriculum vitae lettre de motivation le cas échéant, lettre d’acceptation d’un ou de plusieurs établissements d’accueil

Contact

Secrétariat du département des études et de la recherche de l'INHA au 01 47 03 85 81 ou à l'adresse der-dir@inha.fr