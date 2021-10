Appel à candidatures 2022 – Postes de doctorant·e / Post-doctorant·e

Announcement

Présentation

Le centre Jacques-Berque pour les études en sciences humaines et sociales (USR 3136), situé à Rabat (Maroc) est sous cotutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et du centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Ses travaux portent sur le Maroc, la Mauritanie et plus largement le Maghreb sur la longue durée, dans les disciplines suivantes : archéologie, histoire, sociologie, anthropologie, géographie, science politique, droit, sciences économiques. Dans le cadre de sa programmation scientifique, le CJB offre deux ou trois postes de doctorant·e / post-doctorant·e pour une durée d’un an, renouvelable.

Le ou la boursier·ère aura l’obligation de résidence au Maroc durant toute la durée de la bourse. Il ou elle sera accueilli·e au CJB où il ou elle devra participer aux activités scientifiques en lien avec les chercheur·es et doctorant·es, et avec les partenaires du centre.

Durée de la bourse

La bourse est proposée pour une durée de douze (12) mois, renouvelable une fois. L’étudiant·e boursier·ère devra impérativement résider au Maroc et s’intégrer dans la vie de laboratoire du centre Jacques-Berque.

Conditions d’éligibilité

Nationalité d’un pays de l’Union Européenne ou du Maghreb.

Inscription obligatoire en thèse de doctorat et dans une école doctorale.

Modalités de candidature

Les dossiers, rédigés en français, doivent obligatoirement contenir :

une lettre de motivation du ou de la candidat·e,

un CV (deux pages maximum),

la photocopie du dernier diplôme ou inscription universitaire en 2021-2022 dans une formation doctorale de sciences humaines et sociales,

un descriptif détaillé du projet de recherche ne dépassant pas huit pages, décrivant le projet scientifique et incluant un calendrier de travail ainsi que les partenariats institutionnels,

une ou deux lettres de recommandation de personnalités scientifiques (directeur de thèse pour les doctorant·es) adressées au directeur du CJB.

Formulaire joint dûment complété

Date limite d’envoi des candidatures : 15 décembre 2021

La sélection se fera sur examen de dossier par un comité scientifique.

Les résultats seront communiqués courant janvier 2022.

Le dossier complet est à adresser, sous forme d’un seul fichier .pdf, par courrier électronique à : secretariat@cjb.ma

Comité scientifique