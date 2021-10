Ingénieur·e de recherche : archives et valorisation

Announcement

Informations sur le poste

Type de contrat : CDD, ingénieur·e de recherche (salaire indexé sur la grille des personnels BIATSS de l’université)

Quotité : temps plein

Durée du contrat : 12 mois (renouvelable)

Rémunération : entre 1.995 € brut et 2.250 € brut mensuel (selon expérience)

Prise de poste : à partir du 1er février 2022 (souhaité)

Employeur : université de Tours

Lieu de travail : CMBV, Hôtel des Menus-Plaisirs, 22 avenue de Paris, 78035 Versailles cedex (avec missions fréquentes en régions)

Contexte de travail

Le poste s’inscrit dans le cadre du projet ANR AcadéC. (2022-2025), première étude globale consacrée aux Académies de Concert en France au XVIIIe siècle, sociétés à l’origine des premiers concerts publics. En faisant appel à une équipe interdisciplinaire, AcadéC. cherche à définir les caractéristiques de ce qui peut être qualifié d’académisme musical des Lumières. Il étudie les cadres institutionnels, sociaux et culturels des Académies de concert, et tente de comprendre quels acteurs et quels réseaux les animent. Enfin, en s’associant à une équipe artistique, il invite à porter un nouveau regard sur les pratiques musicales et le répertoire singulier, et à revaloriser et rejouer un patrimoine oublié.

Le poste est rattaché au pôle recherche du centre de musique baroque de Versailles, programme de recherche du centre d’études supérieures de la Renaissance (UMR 7323 du CNRS / université de Tours / ministère de la culture). La personne recrutée travaillera sous la responsabilité scientifique de Bénédicte Hertz, coordinatrice du projet, en collaboration avec Thomas Vernet (Fondation Royaumont) et l’équipe du projet ANR.

Page provisoire du projet

Missions

La personne participera à la tâche de collecte de sources musicales et archivistiques, signalées ou non, sur l’ensemble du territoire français. Elle sera pleinement associée aux travaux de l’équipe, à l’animation du projet et contribuera à toutes les valorisations liées à son enquête. En collaborant au projet, la personne en contrat postdoctoral aura l'opportunité de faire valoir son expérience et de mener ses recherches personnelles se rapportant à des sujets connexes.

Les missions s’organiseront autour de trois lignes essentielles :

Collecte de sources archivistiques et musicales : assurer le repérage et le dépouillement de fonds particuliers ;

Gestion de données : saisir et centraliser les données recueillies lors du travail de collecte pour alimenter la base de données qui constituera un outil essentiel à l’équipe ; gérer la base de documentation (Zotero) ; assurer une veille scientifique ;

Valorisation de la recherche : participation à des colloques, séminaires et publications

Compétences requises

Connaissance des fonds d’archives

Traitement des archives

Maîtrise des outils de gestion de données

Connaissances musicales et musicologiques appréciées

Aptitude au travail en équipe

Autonomie, rigueur et capacité rédactionnelle

Profil du poste

Niveau d’études : Être titulaire d’un doctorat en archivistique ou en histoire.

Modalités de candidatures

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature par courriel à l’adresse hyacinthe.belliot@univ-tours.fr avant le 19 novembre 2021.

Leur dossier comprendra :

Une lettre de motivation mettant en adéquation le profil du candidat ou de la candidate par rapport au projet

Un CV détaillé

Le rapport de soutenance de la thèse si celui-ci est déjà disponible ; à défaut un résumé de la thèse et la composition du jury.

Les candidat·e·s sélectionné·e·s seront appelé·e·s pour un entretien début décembre à Versailles (ou en visioconférence).