Présentation

Le colloque international « Images et représentations du Pérou en France, 1821-2021 » vise à explorer les deux siècles d’histoire politique et sociale, culturelle et artistique à partir d’images populaires, de peintures, de photographies, de films, de lettres, de multiples témoignages recueillis à partir des premières décennies de l’Indépendance du Pérou.

4 sessions sont ouvertes au public les vendredi 12 et samedi 13 novembre au Musée d’Aquitaine (inscription préalable):

Indépendance, Résistance : images croisées entre la France et le Pérou

De la révolution de 1848 à la Belle Époque

Les peintres péruviens et les années folles européennes

D’un centenaire à l’autre, de l’Amazonie à Paris.

Organisation

Le colloque est organisé à l’occasion de la première année du projet ECOS Nord « Indépendance du Pérou : migrations françaises et influences mutuelles. Un long siècle d’histoire du Pérou (1821-1924) » coordonné par Isabelle Tauzin-Castellanos, professeure d’études latino-américaines.

Cette manifestation scientifique accueille vingt conférenciers français et péruviens et est soutenu par l’Ambassade de France au Pérou, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (IUF – ECOS Nord), le CONCYTEC et ProCiencia Perú, et s’inscrit dans le cadre du programme EMILA, Ecritures Migrantes Latino-Américaines financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et des activités scientifiques de recherche et valorisation de l’Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec le Musée d’Aquitaine et la Ville de Bordeaux.

Diffusion

Les conférences seront diffusées après le colloque par les réseaux sociaux.

Programme

Vendredi 12 novembre

9:30 -18:00

9:30 Ouverture du colloque international

Laurent Védrine Directeur du Musée d’Aquitaine Lionel Larré Président de l’Université Bordeaux Montaigne Juan Vilchés Consul honoraire du Pérou Mme Isabelle Tauzin-Castellanos Membre Honoraire de l’Institut Universitaire de France

Session 1: Indépendance, Résistance : images croisées entre la France et le Pérou

Modérateur : Alvar de la Llosa (Lyon II)

10:00 Isabelle Tauzin-Castellanos (Université Bordeaux Montaigne) Entre surréalisme et résistance, un roman graphique de Madeleine et Lucha Truel

(Université Bordeaux Montaigne) Entre surréalisme et résistance, un roman graphique de Madeleine et Lucha Truel 10:30 Maud Yvinec (Université Paris I Panthéon Sorbonne) « Abrii tu ojo » : une représentation entre comique et sérieux des débuts de la République du Pérou

(Université Paris I Panthéon Sorbonne) « Abrii tu ojo » : une représentation entre comique et sérieux des débuts de la République du Pérou 11:00 Pascal Riviale (Archives Nationales) La collection de dessins constitués par Amédée Chaumette des Fossés, premier consul de France au Pérou

(Archives Nationales) La collection de dessins constitués par Amédée Chaumette des Fossés, premier consul de France au Pérou 11:30 Lucile Magnin (Université Savoie Mont Blanc) Tapadas, costumbrismo, art colonial et préhispanique. Vues de Lima et du Cuzco. Le séjour du peintre JM. Rugendas au Pérou (1842-1844)

(Université Savoie Mont Blanc) Tapadas, costumbrismo, art colonial et préhispanique. Vues de Lima et du Cuzco. Le séjour du peintre JM. Rugendas au Pérou (1842-1844) 12:00 Jérôme Louis (Institut Napoléon –SDN Society of dix-neuvièmistes) La fabrique d’un héros, Lord Thomas Cochrane un des premiers libérateurs du Pérou (1819-1822)

(Institut Napoléon –SDN Society of dix-neuvièmistes) La fabrique d’un héros, Lord Thomas Cochrane un des premiers libérateurs du Pérou (1819-1822) 12:30 Discussion

Session 2 : De la révolution de 1848 à la Belle Époque

Modératrice : Catherine Heymann (Université Paris-Nanterre)

14:30 Flor Mallqui Bravo (PUCP– Université Bordeaux Montaigne) Juan Bustamante de Puno à la France de 1848

(PUCP– Université Bordeaux Montaigne) Juan Bustamante de Puno à la France de 1848 15:00 Elodie Vaudry (Centre Allemand d’Histoire de l’Art – DFK Paris) Représentations du Pérou dans la Revue Orientale et Américaine (1858-1895)

(Centre Allemand d’Histoire de l’Art – DFK Paris) Représentations du Pérou dans la Revue Orientale et Américaine (1858-1895) 15:30 Marcos Eymar (Université d’Orléans) Un excentrique entre deux mondes : Nicanor della Rocca Vergalo, des Incas à la réforme de l’orthographe française

(Université d’Orléans) Un excentrique entre deux mondes : Nicanor della Rocca Vergalo, des Incas à la réforme de l’orthographe française 16:00 Mónica Cárdenas Moreno (Université de la Réunion) Le vin des incas

(Université de la Réunion) Le vin des incas 16:30 Marcel Velázquez Castro (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Les imaginaires de la peste Lima (1895-1912) : bactériologie, hygiénisme, urbanisme

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Les imaginaires de la peste Lima (1895-1912) : bactériologie, hygiénisme, urbanisme 17:00 Carlos Estela Vilela (Université Bordeaux Montaigne) Recuerdos del Perú : la jeune république sud-américaine sous l’objectif du photographe charentais Eugène Courret

(Université Bordeaux Montaigne) Recuerdos del Perú : la jeune république sud-américaine sous l’objectif du photographe charentais Eugène Courret 17:00 Discussion

Samedi 13 novembre

11:00 :00-18:00

Session 3 Les peintres péruviens et les années folles européennes

Modératrice : Maylis Santa-Cruz (Université Bordeaux Montaigne)

11:00 Luis Fernando Villegas Torres (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Recherches sur les peintres péruviens en France : Daniel Hernandez - Alberto Lynch

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Recherches sur les peintres péruviens en France : Daniel Hernandez - Alberto Lynch 11:30 Alain Cardenas-Castro (Musée de l’Homme, Université Paris 8) Juan Manuel Cardenas-Castro (Urubamba 1891-Paris 1988) : indigénisme et migration, quatre œuvres emblématiques

(Musée de l’Homme, Université Paris 8) Juan Manuel Cardenas-Castro (Urubamba 1891-Paris 1988) : indigénisme et migration, quatre œuvres emblématiques 12:00 Rosmeliz Alva Zapata (Université Bordeaux Montaigne) L’avant-garde péruvienne sous le regard de Julia Codesido

(Université Bordeaux Montaigne) L’avant-garde péruvienne sous le regard de Julia Codesido 12:30 Discussion

Session 4 D’un centenaire à l’autre, de l’Amazonie à Paris

Modératrice : Valérie Joubert-Anghel (Université Bordeaux Montaigne)

14 :30 Alvar de la Llosa (Université Lyon II) La représentation française au centenaire de l’indépendance du Pérou

(Université Lyon II) La représentation française au centenaire de l’indépendance du Pérou 15 :00 Oscar Osorio (Paris I – Panthéon Sorbonne) Le Pérou est-il indigène : mutations de l’image extérieure du Pérou en France pendant la décennie 1920

(Paris I – Panthéon Sorbonne) Le Pérou est-il indigène : mutations de l’image extérieure du Pérou en France pendant la décennie 1920 15 :30 Catherine Heymann (Université Paris Nanterre) Regards sur l’Amazonie péruvienne : le cinéma pionnier de Nora de Izcue

(Université Paris Nanterre) Regards sur l’Amazonie péruvienne : le cinéma pionnier de Nora de Izcue 16 : 00 Thibaut Cadiou (Université Lyon II) Mythes déconstruits et discours inversés. Mémoires indigènes de l’exploitation du caoutchouc à travers la peinture contemporaine

(Université Lyon II) Mythes déconstruits et discours inversés. Mémoires indigènes de l’exploitation du caoutchouc à travers la peinture contemporaine 16 :30 Morgana Herrera (Université Toulouse Jean Jaurès) La série AMA/zonas de mitos y visiones du Proyecto Especial Bicentenario : exposition artistique, documentaire historique et récits mythiques amazoniens

(Université Toulouse Jean Jaurès) La série AMA/zonas de mitos y visiones du Proyecto Especial Bicentenario : exposition artistique, documentaire historique et récits mythiques amazoniens 17:00 Estelle Amilien (Université Paris Nanterre) Dans toute blague réside une part de vérité: El Candidato d’Álvaro Velarde (2016), une comédie aigre-douce.

17: 30 Discussion – Clôture du colloque : Raphaël Estève, directeur d’AMERIBER EA3656 Isabelle Tauzin (UBM) et Marcel Velázquez (UNMSM), porteurs du projet ECOS Nord Pérou

Comité d’organisation

Rosmeliz Alva Zapata (lectrice, doctorante, Université Bordeaux Montaigne) ;

Carlos Estela-Vilela (Ater, doctorant, Université Bordeaux Montaigne) ;

Maxime Fourcade (masterant, Université Bordeaux Montaigne) ;

Isabelle Tauzin-Castellanos (professeure des universités, Université Bordeaux Montaigne, porteur du projet ECOS –Nord,Pérou)

Comité scientifique

Alvar de la Llosa (professeur, Université Lyon II),

Catherine Heymann (professeure émérite, Université Paris Nanterre),

Élodie Vaudry (conseillère scientifique, Centre Allemand d’Histoire de l’Art – DFK Paris),

Marcel Velázquez Castro (professeur Universidad Nacional Mayor de San Marcos, co-porteur du projet ECOS Pérou).

Inscription

Une demande d’inscription préalable est nécessaire du fait du contexte sanitaire en vigueur (passe sanitaire dans les musées) : https://tinyurl.com/s3nx84dk.