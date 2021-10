Lignes et couleurs. Abstraction géométrique des années 1980

Summary

Le musée des beaux-arts de Cambrai organise en clôture de l’exposition « Lignes et couleurs. Abstraction géométrique des années 80. Acquisitions 2010-2020 », la programmation de trois tables-rondes réunissant différentes personnalités. Ces tables-rondes ouvertes à tous sont l’occasion de rencontre et de partage avec celles et ceux qui ont œuvré pour l’abstraction géométrique à Cambrai et la constitution des collections d’abstraction géométrique du musée des Beaux-Arts de la ville.