Trajectoires n°16 Rubrique « Perspectives »

Trajectoires est la revue de la jeune recherche franco-allemande du CIERA. Elle s’est donné pour mission de participer à l’émergence et à la formation d’une génération d’auteurs et d'autrices ouverte à l’interdisciplinarité et décidée à nourrir dans sa diversité le dialogue entre les espaces francophones et germanophones.

La rubrique « Perspectives » de la revue Trajectoires permet à de jeunes chercheur.e.s de publier des articles inédits issus de leur travail de recherche (doctorat, post-doctorat ou, exceptionnellement, master). Les articles pourront traiter de tous les sujets des champs disciplinaires des sciences humaines et sociales ayant une dimension franco-allemande. Si les contributions comparatives sont particulièrement bienvenues, tout article contenant un aspect franco-allemand, de par son objet ou son terrain bien sûr, mais également à travers les concepts mobilisés ou la bibliographie utilisée, pour-ra faire l’objet d’une publication.

Délais et modalités

Les propositions d’articles, accompagnées d’un CV scientifique, sont à télécharger en un seul fichier PDF avant le 31 décembre 2021 via le bouton "Candidatez" sur le site du CIERA.

Les propositions d’article, en langue française ou allemande de 5.000 signes maximum (espaces compris), devront faire apparaître la problématique, la méthode, le corpus ou terrain et les éléments centraux de l’argumentation, en explicitant la dimension interdisciplinaire et franco-allemande. Les auteurs et autrices sélectionné.e.s seront averti.e.s en janvier et devront envoyer leur article (30.000 signes, notes incl.) avant le 1er avril 2022. Les contributions seront ensuite soumises à une double peer review.

Pour plus d’informations : http://journals.openedition.org/trajectoires.

Comité scientifique

Lucia Aschauer

Jawad Daheur

Margot Damiens

Hélène Tessier

Christian Gründig

Irina Muetzelburg

Salima Nait Ahmed

Tamara Eble

Ralph Winter

Contact

Lucia Aschauerlucia.aschauer@sorbonne-universite.fr