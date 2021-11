Announcement

Présentation Générale

Dans le cadre de sa rencontre annuelle, le collectif de recherche pour un urbanisme ouvert sur les mondes CORUM, organise une journée d’études sur les mobilités quotidiennes et les stratégies d’adaptation individuelles ou collectives face au changement climatique.

À chaque journée d’études, un sujet de réflexion est proposé à des jeunes chercheurs et praticiens qui travaillent sur les villes non-occidentales afin de stimuler les échanges sur des thématiques communes et aider à promouvoir l’ouverture géographique des recherches et pratiques en aménagement et en urbanisme. Ces échanges contribuent à dépasser les clivages communément caractérisés par les distinctions Nord/Sud, pays développés / en voie de développement, etc., et à donner la voix à des idées et pratiques différentes ou méconnues.

En collaboration avec le forum Vies mobiles, institut de recherche et d’échanges sur les mobilités, cette rencontre 2021 s’intéresse, dans le cadre du changement climatique, à la mobilité dans les villes des Suds, et aux influences entre les pays des Suds et des Nords.

La journée d’études interrogera la diversité des réponses individuelles ou collectives face au changement climatique et à ses impacts sur les mobilités quotidiennes et les modes de vie urbains.

Programme

13h00 – 13h15 : Accueil autour d’un café / réglage des connexions en visioconférence

13h15 – 13h30 : Mot d’ouverture et présentation du CORUM, par Laurine Sézérat

13h30 – 15h00 : Session 1 « Stratégies innovantes face au changement climatique »

13h30 – 13h45 : Présentation 1 de Mokhlis Derkaoui Alaoui, Le transport artisanal au Maroc : des initiatives individuelles aux enjeux de réorganisation, cas de la ville de Fès. Enseignant-chercheur HDR, université Ibn Zohr, Agadir (Maroc). Équipe de recherche « Gestion des ressources, Développement et Géomatique » (GRD-Géo).

14h30-15h00 : dialogue avec les salles

15h00 – 15h15 : « Pause-café »

15h15 – 16h45 : Session 2 « Mobilité et forme urbaine face au changement climatique »

16h15-16h45 : dialogue avec les salles

16h45 – 17h00 : Clôture de la journée par le Forum Vies Mobiles, Christophe Gay et Tom Dubois

Comité d’organisation

Léandre Guigma, architecte-urbaniste, université Aube Nouvelle à Bobo-Dioulasso / Agence PERSPECTIVE à Ouagadougou (Burkina Faso).

docteure en géographie et aménagement, post-doctorante à l’UMR CESCO et chercheuse associée UMR CITERES, équipe DATE (France) Laurine Sézérat, docteure en urbanisme et aménagement, ATER à Aix-Marseille Université, chercheuse à l’UMR LAVUE, équipe ALTER (France) et l’Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil).

docteure en géographie et aménagement, post-doctorante, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia (Espagne). Issa Sory, enseignant-chercheur, département de géographie, université Norbert ZONGO de Koudougou et membre du laboratoire « Groupe de recherche sur les initiatives locales » (GRIL) de l’université de Ouagadougou (Burkina Faso).

Comité scientifique

Tom Dubois, responsable communication et relations publiques, du forum Vies mobiles, institut de recherche sur la mobilité (France).

doctorante en urbanisme et aménagement au Lab’Urba (UPEC/université Gustave Eiffel) et chargée d’étude au laboratoire Ville mobilité transport, école des Ponts, université Gustave Eiffel (France). Christophe Gay, directeur du forum Vies mobiles, institut de recherche sur la mobilité (France).

docteur en art de bâtir et urbanisme, coordinateur de recherche à l’université Saint-Louis-Bruxelles (Belgique). Kei Tanikawa Obregon, doctorant en géographie, UMR 8586 Prodig, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France).

Informations pratiques

