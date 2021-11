Announcement

Contexte du stage : le projet Top_Pred

Ce stage s’intègre au programme de recherche pluridisciplinaire TOP_PRED, centré sur l’étude des prédateurs des espaces périurbains.

Les chats domestiques (Felis catus) en liberté et les renards roux (Vulpes vulpes) sont parmi les prédateurs les plus représentés en zone périurbaine et présentent des caractéristiques écologiques proches. Ces mésoprédateurs peuvent fournir des services aux humains et en particulier participer à la régulation des consommateurs de culture. Cependant, dans les écosystèmes perturbés tels que les agroécosystèmes périurbains, les pratiques locales de gestion de ces animaux peuvent contribuer à de fortes fluctuations de leurs populations [1,2] et de leurs proies, lesquelles peuvent à leur tour engendrer des conflits entre les acteurs des territoires concernés. Ces phénomènes restent néanmoins peu documentés en raison de la complexité des interactions impliquées [3]. Les perceptions et pratiques de gestion qu’ont les acteurs locaux vis-à-vis de ces animaux dépendent notamment des savoirs qu’ils possèdent sur ces espèces. Le projet pluridisciplinaire Top_Pred prévoit parmi ses axes de recherche l’étude des relations hommes-animaux dans lesquelles sont impliqués les chats domestiques en liberté et les renards roux.

Les recherches seront menées dans le territoire de Saclay et à proximité (Yvelines et Essonne, Ile-de-France). Le plateau de Saclay en particulier est un territoire marqué par l’implication de groupes d’acteurs (agriculteurs, associations) et une fréquentation humaine importantes (dont résidents, visiteurs, chasseurs, piégeurs).

L’équipe de recherche en sciences humaines et sociales du projet TOP_PRED prévoit (1) d’examiner en particulier par une approche ethnoécologique la diversité des relations hommes-prédateurs et les liens entre le statut du prédateur (animal de compagnie vs. nuisible), les perceptions et les pratiques de gestion réalisées par différents acteurs locaux (dont agriculteurs, habitants, chasseurs et piégeurs) ; (2) dans quelle mesure ces perceptions et pratiques dans leurs caractéristiques et leurs articulations rejoignent la façon dont les modèles fonctionnels développés par les scientifiques décrivent ces prédateurs, leurs comportements et leurs effets (en particulier l’importance de ces animaux dans la régulation des nuisibles) ; (3) l’équipe mobilisera les détenteurs de savoirs locaux afin de combler de potentiels manques de données sur le comportement de ces animaux et les pratiques de gestion dont ils font l’objet.

L’objectif final (4) sera d’élaborer en collaboration avec les acteurs locaux différents scénarios de gestion des prédateurs (e.g. changement de statut juridique, quota de chasseur, renforcement de populations de rapaces…) sociologiquement et écologiquement appropriés, et de promouvoir la cogestion adaptative [4]).

Il est notamment fait l’hypothèse de différences entre les perceptions et pratiques d’acteurs locaux et les rôles de ces prédateurs dans le contrôle des ravageurs de culture tels que décrits par les modèles scientifiques, ainsi que l’importance du statut juridique dans le spectre des perceptions relatives à chacun des exemples étudiés.

Objectifs du stage

Ce stage s’articulera à un travail de postdoctorat. La personne recrutée en stage se centrera sur l’analyse de la diversité des relations avec les prédateurs et/ou leurs proies entretenues par les agriculteurs et les habitants, dont les intérêts pourraient s’accompagner pour une partie d’une vision positive des prédateurs étudiés. Il s’agira notamment de rendre compte de la façon dont se présentent et sont vécues les problématiques de ravageurs de culture selon le profil des agriculteurs, le type d’exploitation et leur contexte local. L’étudiant·e contribuera à la collecte de données d’enquêtes par entretiens semi-directifs auprès de ces groupes. Le sujet de stage pourra être adapté en fonction du profil de l’étudiant·e recruté·e.

Parmi les principales activités du stage

Prise de connaissance de la documentation déjà réunie et produite dans le cadre du volet SHS du projet Top_Pred (références et synthèse bibliographique, protocole, etc.).

Poursuite de la recherche bibliographique ciblée sur les pratiques de gestion du grand public (parmi lesquelles le nourrissage), des agriculteurs ;

Compléter l’identification d’acteurs pour les entretiens et l’observation participante ;

Réalisation des entretiens qualitatifs (prises de contact, conduite d’entretiens individuels) ; observation participante auprès des acteurs ;

Contribution à la saisie et au traitement des données collectées ;

Analyse des données collectées auprès des agriculteurs, habitants et éventuellement associations locales de protection des animaux

Connaissances, compétences et qualités attendues

connaissance et expérience de mobilisation des outils d’enquête qualitative (construction d’un guide d’enquête, conduite d’entretiens semi-directifs, observation participante)

connaissances et intérêt pour le domaine de l’agriculture

fort goût pour le travail en équipe

qualités relationnelles requises pour les enquêtes en face à face

capacités d’analyse et d’écriture

le permis B et un véhicule personnel seront utiles.

Conditions pratiques

Unité Écologie, systématique et évolution (ESE), 91400 Orsay - Université Paris-Saclay Durée : 6 mois

Période : Février/mars 2022 à Juillet/Août 2022

Gratification de stage : selon les règles en vigueur

Encadrants du stage : Anne-Claire Maurice, postdoctorante ; Elsa Bonnaud, enseignante-chercheure.

Membre d’équipe en appui : Samuel Roturier, Améline Vallet, Emmanuelle Baudry (enseignants-chercheurs).

Modalités de candidature

Les candidatures seront examinées au fil de l’eau.

Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation et les relevés de notes de l’année précédente à :

anne-claire.maurice@universite-paris-saclay.fr

et

elsa.bonnaud@universite-paris-saclay.fr

Références indicatives

[1] Castaneda, I. et al. (2019) Trophic patterns and home range size of two generalist urban carnivores: a review. J. Zool. 307,79–92.

[2] Recio, M.R. et al. (2015) Changes in Mediterranean mesocarnivore communities along urban and ex-urban

[3] Tryjanowski, P. (2000) Changes in breeding populations of some farmland birds in W Poland in relation to changes in crop structure, weather conditions and number of predators. Folia Zool. 49, 305–315

[4] Plummer, R. et al. (2012) Adaptive comanagement: A systematic review and analysis. Ecol. Soc. 17