Présentation de l’Université d’Angers

Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3è employeur du territoire, offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiants. Membre de la COMUE UBL, l’UA est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus 23000 étudiants répartis sur 3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (à Cholet et Saumur). Elle comprend 7 composantes (5 UFR, 1 IUT et 1 école d’ingénieur interne), 5 services communs et 30 unités et structures fédératives de recherche.

Permettre à ses diplômés de s’épanouir et de trouver un emploi à l’issue de leurs études est une priorité. L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux de réussite en licence en France et d’un taux d’insertion de l’ordre de 90%.

Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 140 M€ (dont 115 M€ de masse salariale).

L’UA compte 1062 enseignants et enseignants-chercheurs, 773 personnels administratifs et techniques et près de 2000 vacataires et recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et d’accompagnement ? Rejoignez-nous !

Caractéristiques du contrat

Date d’affectation souhaitée sur le poste: 01/03/2022

Durée du contrat : 27 mois

Quotité de travail : 100%

Rémunération brute mensuelle : 2 945€

Lieu d’affectation : Angers

Description du service et place de l’agent dans l’organisation

Le projet ANR EN-MIG « Enfants en décolonisation : migrations contraintes et construction individuelle (France – 1945-1980) » porte sur les migrations contraintes impliquant des enfants des différentes parties de l’empire colonial français en décomposition, en premier lieu l’Indochine, l’Algérie, Madagascar, mais aussi l’Afrique subsaharienne et des territoires ayant connu une décolonisation sans indépendance (départements d’outre-mer par exemple). Porté par l’UMR9016 TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés - CNRS, Universités d'Angers, Bretagne Sud, Le Mans), à l’Université d’Angers, le projet EN-MIG se déroulera de janvier 2022 à décembre 2024, sous la direction scientifique d’Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers, en collaboration avec Raphaëlle Branche (Université Paris Nanterre, UMR ISP) et Violaine Tisseau (CNRS, UMR IMAF).

EN-MIG vise à comprendre les ressorts individuels de l’intégration dans la société d’accueil chez des enfants et des jeunes soumis à un déplacement en contexte de crise. En ce sens, il interroge historiquement les effets des biopolitiques postcoloniales sur la construction personnelle des enfants en mobilité. Les différents types de migrations d’enfants sont interrogés la fois comme source de vulnérabilité et comme support de construction de leur autonomie afin de saisir comment les enfants et adolescents naviguent entre contraintes et opportunités. En s’appuyant sur des travaux préparatoires lancés par les trois UMR partenaires (TEMOS, ISP, IMAf), l’hypothèse qui sous-tend cette recherche est que la construction individuelle des enfants ayant subi des déplacements contraints résulte d’une articulation entre la relation au cadre et à l’environnement (politiques de racisation, organisation de la prise en charge, lieu et type d’hébergement...), la relation aux autres (familles, parents, frères et sœurs, éducateurs.trices religieux ou laïcs...) et les processus d’identification (race, genre, pays d’origine, climat et nourriture, langue et culture, changements de prénoms, famille restée au pays...).

Trois axes de recherche seront déployés : 1 - la dimension postcoloniale des déplacements d’enfants métis ; 2 - La relation familiale à l’épreuve des mobilités contraintes de la décolonisation ; 3 - L’intégration des enfants déplacés : (re)composition des trajectoires au regard de l’âge et du genre. Une thématique transversale portera sur les changements de prénom (renomination) en tant que processus de construction subjective des enfants déplacés. EN-MIG se situe ainsi au croisement de plusieurs champs de recherche qui ont été séparément déjà bien travaillés (jeunesse et construction des empires, enfances en guerre, migrations) mais dont l’intersection souffre d’un manque de travaux.

Le choix méthodologique principal d’EN-MIG est de proposer une histoire s’appuyant sur les archives disponibles, ainsi que sur les récits que les personnes concernées ont produits en avançant en âge. Il s’agit de faire une histoire à hauteur des principaux protagonistes. Pour ce faire une grande importance sera accordée à leurs voix, à leurs paroles, qu’elles soient exprimées dans l’enfance ou différées à l’âge adulte.

Outre un recensement des sources disponibles, cette approche implique la réalisation d’une base de données rassemblant l’ensemble de la production des récits, témoignages publiés, témoignages audio-visuels des personnes concernées par ces déplacements, mais aussi les traces de soi et ego-archives telles que carnets, journaux intimes, dessins, photographies.

La réalisation et l’alimentation de cette base de données fait l’objet de la présente offre de contrat post-doctoral. Le/la post-doctorant·e, épaulé·e par l’ensemble de l’équipe, travaillera sous la responsabilité d’Yves Denéchère et d’Aurélie Hess (ingénieure d’études CNRS en production, traitement et analyse de données, TEMOS).

Missions et activités

Contributions aux activités de recherche et participation aux réunions de coordination du projet EN-MIG.

Réalisation d’une base de données

Recensement exhaustif des modalités d’expression des mémoires des enfants déplacés

Conception de l’architecture et développement de BDD, choix scientifiques, choix techniques (format des données, hébergement des données, modalités d’accès restreinte à l’équipe).

Recensement et indexation des témoignages publiés, témoignages audio-visuels, rapports de terrains scientifiques, traces de soi et ego-archives telles que carnets, journaux intimes, dessins, photographies, etc.

Analyse qualitative des corpus de la BDD, afin d’irriguer les 3 axes de recherche et la thématique transversale.

Participation aux moments de restitution de la recherche auprès des personnes concernées

Rédaction et publication de travaux de recherche, articles de revue notamment

Activités de diffusion de la recherche : Carnet Hypothèses, journées d’études et workshops

Mise à disposition en open access d’un catalogue de ressources documentaires

À terme, les données seront conservées sur l’Humanum-Box de la MSH Ange Guépin afin d’en assurer la sécurité et la pérennité.

Compétences requises

Savoirs :

Connaissance des archives publiques et privées en France, notamment conservées aux ANOM

Maîtrise de l’histoire de la décolonisation française

Anglais courant

Savoirs faire :

Humanités numériques et bases de données pour l’histoire

Respecter les délais contraints d’un programme de recherche

Savoirs être :

Travailler en équipe

Communiquer avec des personnes extérieures au monde académique

Formation

Niveau requis : Doctorat

Spécialité : Histoire contemporaine

Dossier de candidature

CV détaillé avec liste des publications ; lettre de motivation (abordant notamment le projet professionnel du candidat) ; copie du diplôme de doctorat ; rapport de soutenance de thèse ; éventuelles lettres de recommandation.

Candidatures à envoyer avant le 8 décembre 2021

à yves.denechere@univ-angers.fr, copie mireille.loirat@univ-angers.fr

Auditions dans la première quinzaine de janvier 2022.

Votre contact pour tout renseignement complémentaire :

Mireille Loirat au 02 41 22 63 81 ou mireille.loirat@univ-angers.fr