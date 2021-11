José Saramago : création, dialogue et critique

Announcement

Paris, 17 octobre 2022

Argumentaire

L’année 2022 sera l’occasion de fêter le centenaire de la naissance de l’écrivain José Saramago (1922-2010), connu et reconnu dans le monde des lettres portugaises et d’ailleurs pour son œuvre vaste et complexe, qui lui a valu de remporter le Prix Nobel de Littérature en 1998. Cette reconnaissance a été et continue d’être un événement marquant pour le monde lusophone étant donné la projection internationale d’un de ses plus grands écrivains, quelqu’un « qui, grâce à des paraboles soutenues par l’imagination, la compassion et l’ironie, rend sans cesse à nouveau tangible une réalité fuyante » (communiqué de presse diffusé par l’Académie suédoise).

Aujourd’hui, Saramago est un auteur incontournable du canon littéraire, et l’écrivain lui-même a réfléchi, tout au long de son œuvre, sur les différents sens du canon, en le revisitant, en se servant de lui dans la construction de ses romans et de ses personnages, soulignant la nécessité de ne pas le rendre statique. En d’autres termes, selon ce qui apparaît dans un des romans de l’auteur qui joue le plus sur la dimension intertextuelle en récupérant des écrits et des personnages devenus canoniques, « il est vrai qu’il ne suffit pas de graver un nom sur une pierre, la pierre reste, oui Messieurs, elle est sauvée, mais le nom, si vous n’allez pas le lire tous les jours, il s’efface, est oublié, n’y est plus » (O ano da morte de Ricardo Reis, p. 66). L’œuvre de Saramago est, dans ce sens, une invitation constante à la relecture attentive d’époques et de créations de nature diverse, de la littérature aux arts plastiques, de la musique au théâtre et au cinéma. Elle est également une invitation à y réfléchir de manière critique, à revisiter le passé et à questionner le présent, à regarder aussi bien des personnages et des histoires oubliées que des pratiques et des structures cristallisées.

C’est donc dans le but d’analyser et de débattre de la création littéraire de Saramago dans ses multiples dialogues et dans sa portée critique, que les centres de recherche Crepal (Sorbonne Nouvelle), Crimic (Sorbonne Université) et Ameriber (Bordeaux Montaigne) invitent la communauté scientifique à soumettre leur proposition de communication pour la Journée d’Études « José Saramago : création, dialogue et critique », qui se tiendra à Paris, le 17 octobre 2022. Les communications pourront porter sur les thèmes suivants:

Dialogue entre Saramago et d’autres auteurs ; Saramago et les arts plastiques ; Saramago et le cinéma ; L’érotisme chez Saramago ; Saramago et les marges ; L’Histoire et les histoires de Saramago ; Politique et éthique chez Saramago.

Modalités de communication

Les propositions de communication, entre 300 mots minimum et 500 maximum, devront être envoyées à je.saramago2022@gmail.com

pour le 31 mai 2022 dernier délai.

La réponse sera communiquée au plus tard le 30 juin. Les communications, de vingt minutes maximum, pourront être en portugais, en français ou en anglais.

Comité d’organisation