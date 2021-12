Halaesa. Du site à la cité, de la cité au site

Summary

À Halaesa, les découvertes scientifiques exceptionnelles, la collaboration entre les nombreux spécialistes, le dialogue toujours constructif des missions italiennes et internationales avec les institutions siciliennes, leur participation active, font du site un exemple à suivre dans le monde de l’archéologie internationale d’aujourd’hui. Le colloque international « Halaesa : du site à la ville, de la ville au site » a pour double objectif de présenter les résultats scientifiques des travaux des missions archéologiques et des spécialistes qui travaillent sur le site, et de faire dialoguer les spécialistes et les institutions qui constituent le cadre et le support nécessaires à la réalisation des travaux de recherche, mais aussi à l'utilisation et à la valorisation du site.