Écosystèmes montagnards du Moyen Âge à nos jours

Summary

Entre 2018 et 2021, le département de la Haute-Savoie a engagé un programme collectif de recherches portant sur les écosystèmes montagnards de son territoire. Les alpages des Glières, de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval et du Salève ont constitué trois cas étudiés par des chercheurs de plusieurs disciplines, historiques et environnementales, afin de mieux comprendre les usages et gestions de ces espaces par l’homme.