Habiter l’unité domestique

Announcement

Présentation

Si l’habitat a d’abord été réduit à sa plus simple fonction, à savoir abriter ses occupants pendant les périodes de repos journaliers, il est rapidement aussi devenu le lieu où ses occupants se sustentent, font leur toilette et leurs besoins, et enfin également celui où ils travaillent, reçoivent, se divertissent, etc.

Les fonctions qui sont assumées par les maisons ont variés et varient d’une société à l’autre, à chaque société correspondant un habitus qui régit consciemment et inconsciemment les manières d’habiter des individus au sein d’une même société. De même, les activités domestiques et l’organisation de ces tâches varient d’une société à une autre.

L’ensemble de ces éléments a pu influencer la forme et l’organisation de l’espace au sein des maisons. Ajoutons que l’unité domestique est le lieu par excellence où la liberté d’un individu et de ses proches est la plus à même de s’exprimer.

Il apparait néanmoins que cet espace est généralement différencié, même quand il ne comprend qu’une seule pièce. Au gré des heures de la journée et des saisons de l’année, les fonctions de l’unité domestique ont ainsi pu se répartir dans les différents espaces qui la composent, qu’ils soient couverts (pièce) ou découverts (jardin, cour, balcon, etc.), tandis que la distribution des pièces et des tâches a aussi pu être tributaire du genre, du rôle (familiale, sociale), du statut (maître.sse, domestique, esclave) et de la valeur de chaque individu au sein de la maisonnée.

L’objectif de cette journée d’étude est ainsi de s’interroger sur ce qui se passent derrière les murs des maisons, et sur la manière dont s’organise l’univers domestique pour répondre aux fonctions qui s’y rattachent à travers les âges et les différentes aires géographiques.

Programme de la journée

9h30-9h45 : Mots d’accueil par les membres du Labo

9h45-10h15 Évacuation des eaux et organisation de l’espace domestique dans les villes du Levant sud à l’âge du Bronze (ca. 3500-1200 av. n. è.) Blandine Besnard Université Lumière Lyon 2, Archeorient, UMR 5133, Labo Junior (Co)Habiter

Université Lumière Lyon 2, Archeorient, UMR 5133, Labo Junior (Co)Habiter 10h30-11h L’habitat traditionnel au Sud du Sultanat d’Oman : la maison dhofari et son environnement – Naima Benkari – Université Sultan Qaboos, Mascate, Oman – Civil and Architectural Engineering Dept.

– Université Sultan Qaboos, Mascate, Oman – Civil and Architectural Engineering Dept. 11h15-11h45 Habiter à Pompéi au IIIe et IIe s. av. J.-C. : l’atrium et l’organisation de l’espace domestique – Dora D’Auria Università di Napoli L’Orientale -Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

12h-14h : pause déjeuner

14h-14h30 ‘Reconstructing’ a building: the case of the Late Roman house of Kom al-Ahmer – Giorgia Marchiori – Durham University – Departement of Archaeology

– Durham University – Departement of Archaeology 14h45-15h15 : Fermes – villas en Syrie et au Liban à la période protobyzantine (Ve-VIe siècles) – Gérard Charpentier – Maison de l’Orient et de la Méditerranée (FR 3747)

15h30-15h45 : pause café

15h45-16h15 Habiter un alpage de haute montagne du XIIe au XIXe siècle : l’alpage de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie) – Christophe Guffond – Service Archéologie et Patrimoine Bâti, Haute-Savoie

Temps d’échanges : 16h30-17h

Clôture de la journée : 17h-17h15

Organisation

Journée d’étude organisée par le Labo Junior de la Fédération de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (FR 3747)

Informations diverses

Résumés des communications : https://cohabiter.hypotheses.org/resumes-des-commnications