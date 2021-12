Traduire en situation plurilingue. Antiquité - XXIe siècle

Summary

Dans le cadre de son programme « Porter la parole », le Centre tourangeau d’histoire et d’études des sources (CeTHiS) organise une journée d’études consacrée à l’histoire sociale et culturelle de la traduction. La journée souhaite non seulement déployer la question de la traduction culturelle sur la longue durée, mais la recentrer sur la traduction langagière, comprise comme pratique sociale, culturelle et politique. Elle invite à l’aborder à partir du constat, fréquent désormais, que la pluralité des langues constitue la condition ordinaire des sociétés du passé comme du présent. Appréhendée d’emblée comme une pratique sociale, l’action de traduire sera examinée dans différents situations sociales (vie familiale, communication administrative, éducation, diplomatie, travail, édition, etc.) de l’Antiquité au XXIe siècle, dans une mise en perspective historienne et sociologique.