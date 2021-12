Dynamiques créatrices et patrimoines au Maghreb et en Méditerranée

Announcement

Quels liens pouvons-nous établir entre le processus de création artistique et la référence au « patrimoine » dans toutes ses acceptions ? Le colloque « Dynamiques créatrices et patrimoines au Maghreb » ambitionne de permettre une réflexion portant sur la relation problématique entre la création, tournée vers l’avenir, et le patrimoine, conçu bien souvent comme un ensemble de traits matériels ou immatériels, ancrés dans le passé. Le colloque souhaite rassembler des artistes, artisans, designers, chercheurs en sciences humaines et sociales, et professionnels du patrimoine, musicologue et bien d’autre corps scientifiques afin de poser les bases d’un dialogue résolument interdisciplinaire. Il s’agira donc de déconstruire les processus de mise en art d’une part, et la mise en patrimoine d’autre part, afin d’envisager si, et comment, le premier se nourrit du second. En effet, comment le patrimoine et la création sont-ils liés ? Le processus de création est complexe et pluriel, étant donné qu’il se nourrit à la fois ou de manière successive d’inspiration puisée dans le passé, réel ou fantasmé, dans une localité très immédiate, ou au contraire dans une représentation plus ou moins exotisée d’un ailleurs déterminé ou non.

Selon l’Unesco, le patrimoine culturel matériel se décline en trois sous-catégories : le patrimoine culturel mobilier, qui recouvre la peinture, sculpture, les monnaies, les instruments de musiques, les armes et les manuscrits ; le patrimoine immobilier, qui désigne les monuments et les sites archéologiques ; et le patrimoine subaquatique, qui est constitué par les épaves de navire, les ruines et les cités enfouies sous les mers. Le patrimoine immatériel, quant à lui, renvoie notamment aux traditions orales, aux arts du spectacle et de la table, ainsi qu’aux rituels.

En accueillant des chercheurs / chercheuses et des artistes de diverses disciplines, issus des trois pays du Maghreb et des pays de la rive nord de la Méditerranée, ce colloque ambitionne de permettre une collaboration constructive entre le monde académique, les spécialistes du patrimoine et des artistes, artisans et designers. Le processus de création au sein des pays du bassin méditerranéen se trouve au cœur de notre réflexion. De prime abord, son étymologie interpelle. Mediterraneus, espace « au milieu des deux terres », évoque bien souvent un espace à la fois matricielle et transitionnel, qui permet une sorte de « fusion » plus ou moins valorisée des civilisations. La Méditerranée, berceau des trois religions monothéistes, chargée de son histoire, de son identité pensée paradoxalement comme le résultat d’une multitude de peuples s’opposant les uns aux autres, fonctionne comme un concept, qui nourrit aussi bien la manière dont le patrimoine est construit que certains pans de la création artistique, musicale ou plastique.

Pour ces raisons, il nous semble important de s’emparer de la question des relations entre patrimoine et création, en prenant appui sur les métiers qui les composent. Aussi, nous nous intéresserons aussi bien au processus de sélection d’objets dans les musées d’Art et Traditions Populaires par les responsables de musées qu’aux choix des outils et instruments utilisés par les artistes et artisans qui disent puiser leur inspiration du « patrimoine ».

Nous invitons les participants à proposer des contributions qui s’articuleront autour des axes suivants :

Art et Patrimoine : des métiers en écho ? Contraintes matérielles et institutionnelles de la création artistique Puiser dans ses passés et s’ouvrir aux courants d’arts : Nation-région-circulation. Patrimoine et contemporanéité Transfiguration du patrimoine Expérience et identité Atavisme culturel Patrimoine et création artistique Patrimoine et Art thérapie

Les chercheurs souhaitant participer au colloque doivent envoyer une proposition comprenant : les coordonnées et l’affiliation de l’auteur, un résumé de l’intervention et 3 à 5 mots clefs. Le tout ne doit pas dépasser les 1500 signes.

Les propositions peuvent être rédigées en arabe ou en français.

Elles doivent être envoyées avant le 31 janvier 2022 à l’adresse suivante colloquecapafrica@gmail.com

Les candidats sélectionnés devront reverser les frais d’inscription de 220dt au profit des organisateurs du colloque. Les frais de logement et de restauration sont pris en charge par l’institut supérieur des arts et métiers de Mahdia.

31 Janvier 2022 - Date limite de réception des résumés

20 février 2022 - Avis d'acceptation des résumés

28 février 2020 - Le règlement des frais d'inscription

10 Mars 2022 - Date limite pour soumettre une présentation PowerPoint

22-24 mars 2022 : déroulement du colloque international « Dynamiques créatrices et patrimoines auMaghreb et en Méditerranée ».

Feten Chouba : Professeure de l'Enseignement Supérieur, Université de Sousse ·

Sana Jemmali : Professeure de l'Enseignement Supérieur, Université de Sousse ·

Samir Becha : Professeur de l’enseignement supérieur, Université de Tunis ·

Habib Ben Younes : Directeur de Recherches historiques et archéologiques ·

Katia Boissevain : Chargée de recherche (CNRS) et directrice de l’IRMC ·

Laurent Sébastien Fournier: Professeur des universités, en anthropologie, université Côte d'Azur, Nice ·

Marion Poirson-Dechonne : Maître de confèrence émérite en études cinématographiques, HDR, université de Montpellier ·

Denis Dhyvert : Ingénieur, enseignant de l’université Paris-Est Créteil ·

Hamma Walid : Professeur en architecture, université de Tlemcen ·

Aziz Bentaleb : Professeur en géo environnement, culture, aménagement et développement durable. ·

Taher Ghalia : Maître de recherche archéologie et historique à l’institut du patrimoine.

