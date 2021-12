Habib Tengour, du projet anthropo-socologique au projet poétique

Announcement

Argumentaire

Né à Mostaganem en 1947, ayant toujours vécu entre Paris, Mostaganem et Constantine, Habib Tengour a développé, dans un style surréaliste et lyrico-épique à la fois, une poétique de l’Entre-Deux. Produit à la fois des luttes de décolonisation et du grand élan soixante-huitard d’une part et du nationalisme algérien d’autre part, nourri des idées marxistes et maoïstes, il a très tôt été séduit par les grandes causes libératrices du vingtième siècle. Inventive et extrêmement variée, son œuvre, faite de recueils poétiques[1], récits poétiques[2], nouvelles[3] ou pièces de théâtre[4] auxquels s’ajoutent des essais sociologiques[5], se caractérise par un multiculturalisme engagé, entre dénonciation sociopolitique, recherche identitaire et projet esthétique. Sociologue et anthropologue, le « poète de la transe » réinvestit ses analyses de la société algérienne, au fil de ses productions romanesques, poétiques et dramaturgiques, dans lesquelles il interroge les concepts de postcolonialisme, nomadisme et identité.

« Dans cet enchevêtrement, le triomphe de la fiction vise asymptotiquement à son propre anéantissement. Cependant cette écriture ciselée comme un joyau dans ses moindres détails ne saurait être réduite à une conscience aiguë de la dimension fictive de l’œuvre littéraire. Car […] son ultime condition de possibilité est la conscience d’une précarité essentielle : celle qui caractérise le sol culturel et politique de l’Algérie post-coloniale. Derrière les dédoublements, les télescopages, les effets grossissants les successives identifications/distanciations, le texte pointe la dimension transitoire de l’époque avec ses risques et soupçonne (espère) la vertu cognitive du poème. Dans ce sens, [l’œuvre] apparaît comme l’aboutissement à la fois de la mise en œuvre du programme de réappropriation de l’héritage culturel arabo-islamique et du procès de démythification d’une algérianité abstraite extérieure/antérieure à une pratique sociale et à une stratégie de transformation culturelle. Une activité critique y est à l’œuvre à travers la quête d’une forme-sens où la tradition arabo-islamique est confrontée aux codes de la modernité qui, comme le dit fort justement Meddeb, ‘sont européens nonobstant l’ouverture qu’ils clament’[6] ».

Proclamant « L’exil est mon métier », il cherche à réinventer l’espace, entre réel et imaginaire, entre désespérance et expectative teintées d’une causticité souvent cruelle, à créer un espace mouvant, un espace de la migration, un « espace emblématique, […] un espace imaginaire, une splendide utopie matricielle tributaire du flux et reflux des êtres et de leurs fantasmes[7] ». Son œuvre est tout autant projet d’une société humaine ouverte à l’autre qu’un projet esthétique et littéraire.

S’inspirant de la poésie arabe classique, de la poésie mystique ou de la poésie populaire du melhoun, mais aussi des auteurs antiques au premier rang desquels Homère, ou encore de Joyce, Paz, Diderot, Faulkner, Tchekhov, Baudelaire, Paz, Vallejo, Séféris, Shakespeare, Goethe, Rimbaud, Nerval, Rilke, Hölderlin, des Surréalistes, des romantiques allemands ou de la poésie japonaise, s’inscrivant à la fois dans la littérature francophone, dans la littérature maghrébine et dans la littérature-monde, l’œuvre de Tengour se veut résolument ouverte sur l’Autre et porteuse d’un projet de société orienté vers la volonté de mettre à profit toutes les « possibilités gaspillées » (Le Vieux de la Montagne, p. 29) des échanges culturels, linguistiques et intellectuels. Cette ouverture à l’Autre s’interprète par une volonté d’innovation esthétique, se traduisant à la fois par la quête d’une langue multiforme et par l’inspiration de thèmes et figures appartenant à diverses cultures, qui laisse poindre déjà un projet politique fort, celui de la libération de toutes formes de contraintes, tant littéraires et linguistiques que morales et culturelles :

« Nous sommes tous traversés par plusieurs langues, plusieurs temporalités, elles cheminent en nous. Le poète est celui qui traduit tout ça dans ses propres mots, mots qui peuvent heurter ‘sa tribu’, jalouse de la pureté du lexique. En vérité, ce n’est pas tant la tribu, le plus souvent elle prend plaisir aux libertés de ses poètes, mais les ‘entrepreneurs de morale’ qui veulent régenter des domaines qui leur échappent. […] oui la poésie dépasse les frontières nationales[8]. »

Aussi Habib Tengour se distingue-t-il par la volonté de réexploiter encore et encore des tropes ou figures qui l’obsèdent depuis sa jeunesse, mettant en scène de manière privilégiée des héros toujours en mouvance, à la frontière entre Orient et Occident, entre tradition et modernité, ou incarnant à la fois cette nécessaire ouverture multiculturelle et ce retour fondamental dans une culture originelle à préserver et réactualiser : « Il y a certes un endroit bien défini nommé Maghreb, mais le Maghrébin est toujours ailleurs. Et il ne se réalise que là-bas. » Ainsi, pour exemples, les variations sur les errances d’Ulysse et son retour au pays natal, sur les vies et pensées croisées de Hassan as-Sabbah, Omar Khayyam et Nizam el-Mulk, mêlées d’éléments autobiographiques ou imaginaires, traduisent-elles à la fois les propres émotions intimes de l’auteur et sa quête de l’équilibre poétique d’une part, et des inquiétudes existentielles ou sociopolitiques d’autre part. Recevant le prix Dante de l’Union européenne, Tengour martèle :

« On ne quitte jamais le pays de l’enfance. Concernant notre pays, l’Algérie, il est à la fois circonscrit dans des frontières territoriales et s’étend dans les lieux de migration de ses enfants. […] Aujourd’hui, certains veulent ignorer cette réalité, en cela ils amputent l’identité nationale d’un élément fondamental de son être et créent un sentiment de frustration chez les jeunes. Pour moi, l’Algérie est toujours là où je me trouve et je la retrouve dans chaque Algérien que je rencontre n’importe où. Le pays est plus grand que nous et nous ne finissons jamais de le découvrir[9]. »

Et en effet, tout en se tenant, comme son double, Omar Khayyam, à l’abri des enjeux du pouvoir, Habib Tengour restitue l’histoire contemporaine de l’Algérie, dans des évocations critiques dont la complaisance et la nostalgie sont totalement bannies : « Dans cette ville naître et mourir dans le cycle des regards où le meddah pitre à pleurer hagiographe sans talent bat les jours sur son tambourin distendu (...) Les maisons basses figées ma peur la peur de rues sans mystère mystérieuse le bruit des bottes sur les terrasses dans mon ventre perquisition arrestation. » (Tapapakitaques, p. 17).

Ouvert à toutes les cultures, à la frontière entre deux mondes, il n’est donc pas étonnant que Habib Tengour se soit fait éditeur, commentateur ou traducteur d’autres poètes, arabes ou étrangers : « la poésie dépasse les frontières nationales, elle dépasse la barrière des langues grâce à la traduction. » Ainsi a-t-il notamment édité et commenté l’œuvre poétique de Mohammed Dib et traduit en français maints poètes arabophones ou anglophones[10]. Il n’est pas non plus anodin qu’a contrario, son œuvre ait elle-même fait l’objet de multiples traductions, en diverses langues (allemand, anglais, arabe, italien, néerlandais,…) et de publications bilingues[11]. Ses traducteurs deviennent des passeurs de son Entre-deux, d’une œuvre transculturelle, porteuse d’une identité à la fois propre et rhizomatique, relevant des défis traductologiques qui les contraignent à inventer et mettre en œuvre des stratégies (techniques de compensation, apparats paratextuels, développements définitionnels, renégociation, traduction du xénolecte ou des emprunts…).

C’est le double projet, esthétique et socio-politique, que le colloque vise à mettre en exergue : outre la question de la représentation de l’entre-deux-cultures, de la création d’une littérature-monde et d’une interlangue propre, le colloque s’intéressera aux questions de l’interculturalité, de l’inter et intra-textualité et de l’humour par Habib Tengour, mais aussi de la traduction de ses œuvres, qui requièrent un effort interprétatif particulier. Les propositions pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants :

Habib Tengour, une innovation linguistique au cœur d’un projet poétique

Surréalisme, discours lyrico-épique et réécriture du réel chez Habib Tengour

La réécriture multiculturelle, intertextuelle et intratextuelle des figures, motifs et tropes dans l’œuvre de Habib Tengour

Habib Tengour : littérature de l’entre-deux, littérature postcoloniale, littérature-monde, littérature migrante ?

Habib Tengour au théâtre : un engagement complexe

Habib Tengour et son engagement mi-spontané mi-délibéré pour une Algérie décomplexée

Habib Tengour, le traducteur et « passeur » de poètes

Traduire Habib Tengour

Réception et influences de l’œuvre de Habib Tengour

