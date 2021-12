Architecture et urbanisme de la seconde reconstruction en France

Summary

Après une première journée d’étude intitulée « protéger, valoriser, intervenir sur l’architecture et l’urbanisme de la seconde reconstruction en France » qui s’est tenue en mai 2018 au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, puis une seconde portant sur « les fonds iconographiques et audiovisuels de la Reconstruction de 1940 aux années 1960 » aux Archives nationales en avril 2021, ce troisième volet a pour objectif de permettre aux jeunes chercheurs et aux chercheurs confirmés de faire connaître leurs travaux récents ou en cours sur « L’architecture et l’urbanisme de la seconde reconstruction en France », afin de faire le point sur l’actualité de la recherche en France dans différentes régions.