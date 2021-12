Announcement

Presentazione

Il convegno « Con ingegno e dottrina ». Ricerca ecdotica e indagine manoscritta si propone di analizzare alcune esperienze selezionate nell’ambito della filologia e letteratura italiana e romanza riguardanti a vario titolo edizioni critiche e/o commentate di testi letterari. Come afferma Giorgio Pasquali in Filologia e storia (1920), «caratteristica del lavoro scientifico è lo scegliere» e proprio questo è il fil rouge che si intende seguire e dipanare attraverso il presente convegno. L’atto di scegliere nell’approntare un’edizione critica o un commento permette l’espressione non solo del testo e dell’autore presi in considerazione, ma anche del punto di vista unico e particolare dello studioso. Attraverso la definizione di alcuni lavori specifici su testi letterari dal Medioevo all’età contemporanea e tramite la narrazione dei processi di studio e scelta, l’intento è di presentare un ampio ventaglio di esperienze individuali nell’approntare un’edizione critica o commentata di un’opera letteraria. Il convegno adotta un carattere seminariale e si rivolge principalmente – seppur non esclusivamente – a giovani studiosi e ricercatori, ma anche a dottorandi e studenti.

Programma

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 14-18

14:00 Saluti istituzionali (Università di Parma)

Sessione I

Coordina Niccolò Gensini (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

14:15 Paolo Rinoldi (Università di Parma), L’edizione critica della Chanson d’Aspremont

(Università di Parma), L’edizione critica della Chanson d’Aspremont 14:45 Margherita Centenari (Università di Parma), Errori e aggiunte nel manoscritto della Cronica di Salimbene de Adam

(Università di Parma), Errori e aggiunte nel manoscritto della Cronica di Salimbene de Adam 15:15 Attilio Cicchella (Università degli Studi di Torino), La tradizione delle lettere di Caterina da Siena: status quaestionis e prospettive di ricerca

15:45 Discussione

16:15 Pausa

Sessione II

Coordina Marco Sartor (Università di Parma)

16:30 Andrea Bocchi (Università degli Studi di Udine), Cristiano da Camerino dal manoscritto al commento

(Università degli Studi di Udine), Cristiano da Camerino dal manoscritto al commento 17:00 Carlo Varotti (Università di Parma), Tra filologia e commento: il ‘testo lungo’ dei Ricordi di F. Guicciardini

17:30 Discussione

Giovedì 20 gennaio 2022, ore 14-18

14:00 Saluti istituzionali (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Sessione III

Coordina Filippo Luca Sambugaro (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Université de Strasbourg)

14:15 Luca Frassineti (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Sull’edizione del carteggio tra la tipografia bresciana di Nicolò Bettoni e Vincenzo Monti (1806-1827)

(Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Sull’edizione del carteggio tra la tipografia bresciana di Nicolò Bettoni e Vincenzo Monti (1806-1827) 14:45 Carmela Marranchino (Università degli Studi di Pavia), Le Muse nella storia. Vicissitudini ecdotiche della Musogonia montiana

(Università degli Studi di Pavia), Le Muse nella storia. Vicissitudini ecdotiche della Musogonia montiana 15:15 Donatella Martinelli (Università di Parma), Una nuova edizione dei Canti popolari greci

15:45 Discussione

16:15 Pausa

Sessione IV

Coordina Elena Santagata (Università Ca’ Foscari Venezia)

16:30 Elena Porciani (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Nel laboratorio della giovane Morante. Via dell’Angelo e il suo doppio

(Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Nel laboratorio della giovane Morante. Via dell’Angelo e il suo doppio 17:00 Niccolò Scaffai (Università degli Studi di Siena), «Non so inventare nulla»: commentare Montale tra prosa e poesia (Farfalla di Dinard, La bufera e altro)

17:30 Discussione

Informazioni generali

Data di svolgimento: mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022, dalle ore 14:00 alle 18:00.

Luoghi di svolgimento:

online su Microsoft Teams;

in presenza a Parma, presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Via M. D'Azeglio, 85, Aula H (19 gennaio) e Aula E (20 gennaio);

in presenza a Santa Maria Capua Vetere (CE), presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Via R. Perla, 21, Aula Appia (20 gennaio).

Per partecipare al convegno (in presenza o a distanza): https://bit.ly/con-ingegno-e-dottrina

Da questo link è possibile riservare un posto in una delle due sedi o accedere alla stanza virtuale di Microsoft Teams.

Ulteriori informazioni

Comitato organizzativo

Filippo Luca Sambugaro (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Université de Strasbourg)

Marco Sartor (Università di Parma).

Enti organizzatori

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; Università di Parma, Dipartimento di Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali.

Patrocinio

Dottorato di ricerca in Storia e trasmissione delle eredità culturali (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”); Dottorato di ricerca in Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche (Università di Parma).

Informazioni per i partecipanti

Si ricorda che l'accesso alle aule didattiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e dell'Università di Parma è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio (e, segnatamente: possesso del Green Pass; temperatura corporea inferiore a 37,5 °C; utilizzo di DPI). Il convegno sarà registrato; le registrazioni dei lavori saranno diffuse tramite i canali istituzionali.