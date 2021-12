Announcement

Argumentaire

Les études sur la culture du monde arabe et ses rapports avec la civilisation, l’histoire, et les arts latino-américains à partir du XIX° siècle, sont très peu nombreuses.

La constatation est flagrante si l’on considère les travaux sur l’Algérie des XIX° et XX° siècles. En particulier, il existe peu de publications relatives l’Algérie hormis différentes archives privées et publiques présentes aussi bien en Argentine, au Chili que dans d’autres régions du monde.

La création artistique et littéraire des intellectuels et créateurs latino-américains fils de l’immigration (Juan José Saer, Milton Hatoum, Juan Gelman, Leonardo Favio, Juana Dib, Daniela Jozami, Jorge Cafrune, Miguel Ángel Estrella, Salim Miguel, Raduan Nassar) a été encore moins étudiée et peu documentée. Il a fallu attendre les années 1980 pour voir apparaître les premières approches et études de cas sur l’influence du monde arabe dans la culture, l’histoire et la civilisation de ces pays latino-américains.

A titre d’exemple, les relations culturelles et historiques entre l’Algérie et l’Argentine remontent au XIX° siècle, lorsque le futur président Domingo Faustino Sarmiento visita l’Algérie en 1847. Suite à ce voyage, dans l’œuvre Viajes por Europa, África y América (1845-1847), Sarmiento consacre des importantes et belles pages au monde arabe et à l’Algérie en particulier. Dans Facundo (1845), Sarmiento avait exposé sa théorie sur la « Civilisation et Barbarie », avec plusieurs allusions à d’autres cultures et civilisations. Ces œuvres marquent le début de la réflexion sur les rapports culturels entre le monde hispano-américain et l’univers oriental, africain et arabe.

A posteriori, le monde oriental, africain et arabe, auxquels il faut ajouter les traditions arabo-musulmanes, devinrent les axes thématiques de nombreuses productions intellectuelles et de créations artistiques (après les pionniers Lucio Mansilla, Rugendas, les voyageurs espagnols, on retrouve les productions des descendants des immigrés arabes en Amérique Latine). Sarmiento écrivait dans ses Viajes que “Connaître Alger suffit pour nous donner une idée des mœurs et de la façon d’être en Orient ».

L’ensemble de ces réflexions soumises aux spécialistes devra permettre d’ouvrir un nouveau terrain de recherches et d’offrir une première vision globale sur l’Algérie et les pays arabes au cours des XIX° et XX° siècles, ainsi qu’investiguer les rapports des liens culturels avec l’Amérique Latine.

Axes thématiques

Sarmiento en Algérie et Algérie chez Sarmiento

Voyageurs latino-américains en Algérie et le monde arabe (XIX e - XX e siècles)

- XX siècles) L’Algérie et l’Orientalisme latino-américain

L’Algérie dans l’histoire et la civilisation latino-américaines

La pensée arabe et algérienne dans les œuvres artistiques latino-américaines (l’identité latino-américaine sous le prisme de la culture arabe et algérienne)

L’émir Abdel-Kader vu par les Latino-américains

La société et la sociabilité algériennes vues par les voyageurs latino-américains

Ce premier séminaire international, organisé par le Département de Langue Espagnole de l’Université Ibn Badis-Mostaganem (Algérie) et le Centre d’Études des Littératures et Langues Anciennes et Modernes (CELLAM-Université Rennes 2, France), avec le soutien de l’Ambassade Argentine en Algérie, aura lieu dans les locaux de l’Université de Mostaganem les 08 et le 09 mars 2022.

Modalités de soumission

Date limite de présentation des propositions: 15 janvier 2022

Date de réponse du comité scientifique : 30 janvier 2022

Langues de communication : arabe, espagnol, français

Courriel de contact et pour l’envoi des propositions : congres.mosta2022@gmail.com

Les intervenants doivent envoyer leurs propositions -avec leurs coordonnées personnelles et professionnelles, courriel de contact- à l’adresse électronique du séminaire : congres.mosta2022@gmail.com

Les résumés (en arabe, espagnol ou français) doivent comporter un maximum de vingt lignes (Times New Roman, 12, interligne simple) et cinq mot clefs. Les articles sélectionnés seront publiés dans un numéro de la revue Amerika du CELLAM en 2023 (en espagnol, français, anglais et/ou portugais).

Comité scientifique

Djamel Latroch (Université de Mostaganem, Algérie)

Néstor Ponce (Université de Rennes 2, France)

Mirián Pino (Université Nationale de Córdoba, Argentine)

Saleh Negaoui (Université d’Oran 2, Algérie)

José Luis de Diego (Université Nationale de La Plata, Argentine)

Comité d’organisation