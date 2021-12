Announcement

Argumentaire

À la suite du Brexit acté par l’Union européenne et les États membres, s’est posée la question de l’emploi de l’anglais comme langue de travail, les partisans de la langue française y voyant l’occasion de redorer le blason de celle-ci dans les réunions et diverses négociations européennes.

Au-delà de cette anecdote, il y a lieu de rappeler que le français est l’une des principales langues de communication internationale. La présence du français dans les milieux diplomatiques remonte au traité de Rastatt de 1714 qui fut le premier accord international rédigé en français et non en latin qui était la seule langue commune aux états occidentaux. Aux XVIIe siècle, toutes les cours européennes s’obligeaient à communiquer entre elles dans cette langue moderne pour l’époque.

Elle est, par ailleurs, la deuxième langue étrangère la plus enseignée au monde après l’anglais. Environ 235 millions de personnes s’expriment en français sur tous les continents. On l’utilise pour nouer ou renforcer des relations commerciales internationales. On l’emploie dans de nombreuses organisations internationales et mondiales (ONU, Conseil de l’Europe, Union européenne, OMC, etc.). En effet, l’utilisation du français dans les négociations et les organisations internationales est maintenue voire renforcée dans les relations intergouvernementales actuelles. Les statuts et les régimes juridiques des langues dans les conférences et les organisations internationales octroient une place particulière au français dans un contexte multilinguistique toujours plus ouvert grâce notamment à la mondialisation.

C’est dans ce cadre que les départements de Relations internationales et de langue de la Faculté de Sc. Sociales de l’Universidad Europea de Valencia (Espagne) organisent le colloque international intitulé « Les relations internationales conjuguées au français : mythe ou réalité ? » pour lequel ils font appel aux propositions de communications portant sur un ou plusieurs axes proposés ci-dessous.

Axes thématiques

De caractère pluridisciplinaire, le colloque est ouvert aux propositions qui font appel, entre autres, au droit et à la science politique, mais aussi à l’histoire, la sociologie, l’économie, la culture, la linguistique, la traduction, etc.

Par le biais des axes proposés ci-dessous, les participants tâcheront de répondre à la question de la réelle importance ou non du français dans les relations internationales :

Le français et la diplomatie

Le français dans le commerce international

Le français est-il une exception culturelle de la mondialisation?

L’enseignement international du français

Prospectives internationales du français

Modalités de participation et de soumission

Sont invités à participer au colloque, les chercheurs et chercheuses, les doctorant·es, les enseignant·es. Les étudiant·es en dernière année peuvent également proposer une communication avec l’appui d’un·e enseigant·e.

Les modalités de participation sont les suivantes :

Présentation en ligne de communications

Les participant·es peuvent présenter une communication individuelle ou collective en français. Un service d’interprétation simultanée français-espagnol sera assuré.

Les communications retenues feront l’objet d’une publication conditionnée par une révision effectuée par le comité scientifique du colloque.

Pour soumettre la proposition de communication, il y aura lieu d’adresser aux organisateurs du colloque un document Word contenant les informations suivantes :

Un titre (provisoire) et un résumé de 800 à 1000 mots de la communication.

Nom, prénom, statut académique, institution/université de rattachement, courrier électronique de/des auteur.e.s de la communication.

Ce document est à envoyer aux organisateurs du colloque avant 1er mars 2022 :

frederic.mertensdewilmars@universidadeuropea.es

emmanuel.haze@universidadeuropea.es

Exposition virtuelle de posters

Les participant·es peuvent présenter un poster en français qui sera exposé virtuellement sur le site web de l’Universidad Europea de Valencia.

Pour soumettre la proposition de communication, il y aura lieu d’adresser aux organisateurs du colloque un document Word contenant les informations suivantes :

Un titre (provisoire) et un résumé de 800 à 1000 mots de la communication

Nom, prénom, statut académique, institution/université de rattachement, courrier électronique de/des auteur.e.s de la communication.

Ce document est à envoyer aux organisateurs du colloque avant le 1er mars 2022 :

frederic.mertensdewilmars@universidadeuropea.es

emmnuel.haze@universidadeuropea.es)

Inscription

L’inscription au colloque est gratuite et obligatoire pour y assister et présenter une communication ou un poster suivre ce lien.

Calendrier

01/03/2022 Date limite pour envoyer proposer une communication ou un poster

15/03/2022 Communication de la décision du choix de communications et posters retenus. Envoi des instructions pour la présentation / exposition

25/04/2022 Clôture des inscriptions

04-05/05/2022 Colloque

01/09/2022 Date limite pour envoyer la communication au comité de révision pour la publication.

Organisateurs