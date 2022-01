Laïcité et pluralisme : regards croisés entre la France et l’Allemagne

Announcement

La présence d’importantes communautés religieuses non chrétiennes dans les sociétés européennes, en particulier en France et en Allemagne, produit actuellement de nombreux débats de société. Elle met aussi à l’épreuve les fondements même de la liberté de religion et de conviction telle qu’elle a été progressivement appliquée dans tous les États européens pour solder le temps sanglant des guerres de religion entre les différentes confessions chrétiennes. Beaucoup de Français se demandent si aujourd’hui, les citoyens croyants toutes religions confondues (catholiques, protestantes, juives, musulmanes et autres), ne cherchent pas à mieux promouvoir leur identité propre dans un marché éminemment concurrentiel, à travers une plus grande visibilisation de leurs pratiques religieuses dans l’espace public. Les débats récurrents autour de la résurgence de certaines pratiques qualifiées de religieuses (voile, kippa, prières et processions de rue, exigence de repas différenciés, circoncision et abattage rituel) nous obligent donc à une discussion renouvelée sur la question de l’altérité, du multiculturalisme et de la forme de laïcité que doit adopter un État libéral respectueux des droits de l’Homme.

À travers les expériences et la mémoire historiques de nos deux pays, envisagée sur le long terme et par l’examen des controverses qui y ont été suscitées, nous explorerons les conditions du vécu religieux minoritaire et les conflits de valeurs et de normes actuellement à l’œuvre dans ces deux sociétés modernes. En croisant les héritages historiques et les expériences contemporaines, nous voudrions contribuer à mieux définir et aussi à repenser les modalités d’encadrement du pluralisme religieux en Europe, dans un contexte multiculturel et d‘immigration.

Mercredi 2 février 2022

14h00: Bienvenue et introduction

1. Perspectives historiques

Les leçons de la gestion de la pluralité religieuse sous l’Ancien Régime

Présidence : Hubert Bost

14h20 : Intervention 1 – Olivier Christin

14h50: Intervention 2 – Robert von Friedeburg

15h20 : Discussion

15h50 : Pause

L’affirmation de l’État face à la pluralité religieuse aux XIX e – XX e siècles

Présidence : Sylvie Toscer-Angot

16h20: Intervention 3 – Judith Becker

16h50: Intervention 4 – Sarah Scholl

17h20 : Discussion

17h50 : Fin de la première journée et dîner à l’IHA

Jeudi 3 février

2. Débats actuels

Controverses contemporaines : études de cas

Présidence : Jean Baubérot

9h30: Intervention 5 – Shirin Amir-Moazami

10h00: Intervention 6 – Nilufer Göle

10h30: Discussion11h00: PausePluralisation et confrontations entre normes et valeurs

Présidence : Stéphanie Hennette-Vauchez

11h30: Intervention 7 – Thomas Hochmann

12h00: Intervention 8 – Andrea Edenharter

12h30: Discussion

13h00: Pause déjeuner

Les expériences et le vécu minoritaires

Présidence : Niels F. May

14h00: Intervention 9 – Ines Michalowski

14h30: Intervention 10 – Anne-Laure Zwilling

15h00: Discussion

15h30 : Pause

Droit individuel et sociétés plurielles : quel cadre épistémologique ?

Présidence : Thomas Maissen

16h00 : Intervention 11 – Helmut Zander

16h30: Intervention 12 – Philippe Portier

17h00: Discussion

17h30: Fin du colloque

