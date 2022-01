Hommage à V. S. Muthuswamy Pillai (1921-1992)

Announcement

Présentation

Cette journée rassemblera en premier lieu, et pour la première fois, des anciens élèves du maître sud-indien, à leur tour danseurs, chorégraphes et enseignants, ainsi que des historiens et anthropologues de la danse et des arts vivants. Leur présence témoignera de la réception de la danse indienne en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. À travers l’exemple de V.S. Muthuswamy Pillai, intervenants et public de cette journée d’études discuteront, entre autres, de la circulation des artistes entre l’Europe et l’Asie du sud, mais aussi de l’élaboration dialogique et de la transmission des savoirs chorégraphiques, des relations entre techniques, styles de danse et méthodes pédagogiques. Seront abordés également les formes de censure des artistes héréditaires, ainsi que les transformations des styles, des goûts esthétiques en Inde même, de l’enseignement et de la restitution sur scène de ces techniques.

Les interventions seront complétées par des entretiens rares, des documents visuels inédits, des extraits de films et documentaires d’époque.

Cet événement, qui privilégie la parole des élèves, s’inscrit dans le cadre du projet de recherche de la MSHPN ‘Histoires connectée de la danse’ coordonné par Tiziana Leucci et Marie Fourcade, qui inclura d’autres colloques et journées d’étude autour du théâtre dansé indien et son apport à la danse et au théâtre contemporains en Asie, en Europe et aux États Unis. Nous espérons ainsi pouvoir reconstituer une partie des « histoires connectées » (selon la formule de Sanjay Subrahmanyam & Serge Gruzinski) de la danse, qui restent encore mal connues (du fait des histoires nationales, voir nationalistes), et éclaircir les enjeux de ces rencontres et dialogues fructueux entre les artistes d’origines et de traditions variées.

Programme

16h30-16h45 Présentation de la journée d’étude

par Marie Fourcade (EHESS, CEIAS, Paris-Aubervilliers) et Tiziana Leucci (CNRS, CEIAS, Paris-Aubervilliers), coordinatrices du projet de recherche de la MSHPN « Histoires connectées de la danse »

16h45-17h20 Introduction « La danse en Inde du Sud entre tradition, transmission et innovation : le cas de V.S. Muthuswamy Pillai (1924?-1992) »

par Tiziana Leucci (CNRS, CEIAS, Paris-Aubervilliers, Conservatoire de musique et danse « Gabriel Fauré », Les Lilas-Est Ensemble)

17h20-17h30 Pause

17h30-19h00 Démonstrations de danse d’anciens élèves du maître V.S. Muthuswamy Pillai

présentées par Dominique Delorme (danseur, chorégraphe et professeur de danse)

19h00 Discussion finale

Informations pratiques

Entrée libre