Informations générales

L’EHESS, en partenariat avec le GISCOP 84, recrute un.e Ingénieur.e d’études / de recherche en production, traitement et analyse de données

Niveau de recrutement : Catégorie A (codes REFERENS : D2A41 ou D1A41)

Niveau de rémunération : de 1 890 € à 2 500 € bruts mensuels, selon expérience professionnelle sur poste équivalent

Localisation du poste : rattachement à l’IRIS (UMR 8156, Campus Condorcet, Aubervilliers), déplacements fréquents à Avignon

Poste à temps complet (ou à 80 % ETP) d’une durée de 15 mois renouvelable

Poste à pourvoir au 4 avril 2022

Environnement et contexte de travail

Le groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle dans le Vaucluse (GISCOP 84) est une équipe pluridisciplinaire de recherche pour l’action s’intéressant aux liens entre cancer, travail et inégalités sociales. Le GISCOP 84 poursuit trois objectifs : 1) connaître les activités de travail exposées à des cancérogènes ; 2) faciliter l’accès au droit à la reconnaissance et à la réparation des cancers professionnels pour les personnes concernées et 3) contribuer à la prévention des situations d’exposition pour réduire les risques cancérogènes au travail. Il s’appuie sur un réseau d’institutions régionales et nationales et sur une collaboration entre chercheurs et professionnels de la santé publique et de la santé au travail, construite depuis 5 ans (voir https://journals.openedition.org/anthropologiesante/9645). Ce dispositif de recherche-action est hébergé par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, sites de Marseille et de Paris), l’Université d’Avignon et le Centre hospitalier d’Avignon (CHA).

L’ingénieur.e sera intégré.e à l’équipe pluridisciplinaire du groupe de recherche, composée de chercheur.es en sciences sociales et santé publique (une douzaine, dont 6 ingénieur.es de recherche et de d’étude contractuel.le.s), d’une assistante sociale, des membres de l’équipe médicale du service oncologie-hématologie et du pôle de recherche clinique du CHA, ainsi que des membres d’un collectif pluridisciplinaire d’expert.es (une quinzaine).

La recherche menée par le GISCOP 84 s’appuie sur une cohorte de patient.es atteint.es de cancer du sang pris.es en charge dans l’un des six établissements du Groupement hospitalier de territoire (GHT) du Vaucluse. L’enquête part des cas incidents de cancers hématologiques (lymphomes non-hodgkiniens et myélomes multiples) et se déroule en trois temps : 1) la reconstitution des parcours professionnels des patient.es (par entretien biographique, avec une description fine des activités réelles de travail à chaque poste occupé) ; 2) l’expertise pluridisciplinaire des parcours professionnels par le collectif d’expert.es du GISCOP 84 (qui identifie et caractérise – probabilité, fréquence, pics, intensité et durée – les éventuelles expositions à des produits et procédés cancérogènes dans les activités et environnements de travail des patient.es ; 3) le suivi des démarches de déclaration en maladie professionnelle (accompagnement dans les démarches administratives auprès des organismes d’assurance-maladie).

Les données produites dans le cadre de cette enquête (parcours de travail, données d’exposition et étapes des démarches d’accès au droit) sont saisies dans une base de données. Conçue avec le logiciel Filemaker, la base de données du GISCOP 84 est hébergée sur le système informatique du Centre hospitalier d’Avignon et est accessible à distance. Y sont actuellement recensés environ 350 patients, ce qui correspond à plus de 3500 postes de travail occupés et près de 7000 situations d’exposition à des cancérogènes.

Les données originales (quantitatives, mais aussi qualitatives) produites dans le cadre de cette enquête sont analysées par les membres de l’équipe suivant des axes de recherche explorant différentes facettes des inégalités sociales de santé – en mobilisant les outils de la sociologie, de la géographie, de l’épidémiologie et, prochainement, de la biologie/toxicologie.

Missions

L’ingénieur.e d’études / de recherche en traitement et analyse de données du GISCOP 84 :

Assure le contrôle-qualité de la saisie des données dans la base du GISCOP 84 et assure une partie de la saisie des données concernant les parcours professionnels des patient.es et les expositions cancérogènes subies dans le cadre du travail

Finalise la programmation de l’interface de saisie de la base de données sous Filemaker (ajouts de menus déroulants, de fonctions de sécurité pour éviter des saisies erronées, etc.), en lien avec des membres de l’équipe et avec l’appui d’un informaticien du CNRS

Réalise des extractions / analyses en routine (« tableau de bord de l’enquête »)

Accompagne les membres de l’équipe de recherche dans des projets d’analyse des données de la base en vue de publications dans des revues scientifiques en sciences sociales et en santé publique.

Compétences

Une très bonne maîtrise des outils de traitement quantitatif des données (Excel, R / R studio) ; la maitrise du logiciel Filemaker serait un plus (sinon une formation sera proposée)

Un intérêt prononcé pour l’analyse des inégalités sociales de santé, les sciences sociales et les enjeux de santé publique / santé au travail

Autonomie, rigueur et curiosité

Un bon relationnel ; goût pour le travail en équipe

Profil recherché

Titulaire d’une licence ou d’un master en statistiques / mathématiques appliquées aux sciences sociales, en épidémiologie, ou en SHS avec des connaissances solides en traitement / analyse quantitative des données

De 0 à 6 ans d’expérience après le diplôme

Modalités de candidature

Le dossier devra démontrer l’adéquation du profil du/de la candidat.e à la mission confiée et aux compétences requises. Il contiendra :

un C.V. [au format pdf, nommé de la manière suivante : « NOM_PRENOM_CV_BDD »]

une lettre de motivation contenant un exposé des expériences de recherche mobilisant des données quantitatives et/ou de gestion de base de données (des expériences en lien avec les questions de santé seraient un plus) [au format pdf, nommé de la manière suivante : « NOM_PRENOM_LM_BDD »]

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à l’adresse giscop84@gmail.com, avec le titre « Candidature poste traitement et analyse de données », au plus tard le 20 février 2022 à minuit.

