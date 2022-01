Articuler l’histoire sociale et environnementale

Announcement

Présentation

Cette journée d’étude a pour objectif de rassembler des historien·ne·s contemporanéistes spécialistes du Proche-Orient, du Maghreb et de l’Afrique travaillant dans une optique environnementale. Si la trame politique globale de l’histoire moderne et contemporaine de ces régions est bien connue (domination impériale ottomane ou monarchique locale, tutelle coloniale européenne, accession à la souveraineté nationale), les dynamiques sociales, juridiques et environnementales sont sous-documentées. Cette rencontre ambitionne de renforcer les liens entre des « aires » habituellement séparées tout en englobant une diversité de zones climatiques et d’écosystèmes, des côtes méditerranéennes aux forêts tropicales, en passant par les milieux désertiques. Afin de permettre un dialogue heuristique, il s’agira de réfléchir plus particulièrement aux manières d’articuler histoire sociale et environnementale, à partir de cas précisément situés et dans une approche comparatiste attentive aux sources mobilisées.

Programme

9h00 Accueil des participants

9h15 Introduction à la journée d’études (Antonin Plarier & Iris Seri-Hersch)

9h30 L’eau et le sacré en Égypte

Discutante : Ghislaine Alleaume, CNRS-IREMAM

Émilie Pasquier , diplômée de master en histoire, Sciences Po Paris « La Société des Eaux du Caire (1865–1954), entre bien commun et intérêts privés »

11h00 Pause

11h15 Prosopographie et gestion des ressources naturelles dans l’Algérie coloniale

Discutant : Grégory Quenet, Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Hugo Vermeren , TELEMMe / IC-Migrations « Des agents au service de la protection de l’environnement. Une histoire du service des garde-pêches en Algérie pendant la période coloniale »

12h45-14h00 Pause déjeuner

14h00 Enjeux sociopolitiques de l’agriculture méditerranéenne

Discutant : Nicolas Michel, Aix-Marseille Université

Nessim Znaien, TELEMMe « D’une crise écologique à une crise sociale ? Mauvaises récoltes de blé et fixation du prix du pain dans la Tunisie coloniale (1910–1922) »

15h30 Pause

15h45 Domestiquer et combattre la faune en Afrique centrale

Discutant : Guillaume Blanc, Université Rennes 2

Violette Pouillard, CNRS-LARHRA/Ghent University « Domestiquer le monde : exercices conservationnistes dans les espaces protégés du Congo belge »

16h45 Discussion et conclusions

17h30 Fin de la journée d’études

Organisation