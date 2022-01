Berceuses, histoire(s) et conscience

Announcement

Présentation

L’objectif de ce colloque est de questionner un répertoire de « l’enfance des peuples » sur ce qu’il révèle de leur·s histoire·s, de leurs circulations mais aussi des traumatismes qu’ils ont vécus, dans une perspective transhistorique et transdisciplinaire. Que nous apprennent les berceuses sur l’histoire parfois partielle ou fragmentaire des circulations et des migrations ? Quelle est l’importance de ces répertoires dans la transmission orale de l’histoire des peuples ? Existe-t-il une fonction « cathartique » des berceuses traitant d’épisodes traumatiques ? Quels sont les effets des berceuses, de leurs paroles et de la voix de leur interprète sur le cerveau de l’enfant dans les processus d’apaisement visant l’endormissement ?

Au-delà de ces deux journées de rencontres, le projet suscitera un partage scientifique dans une dynamique pluridisciplinaire qui rassemble musicologues, historien·ne·s, ethnologues et ethnomusicologues, spécialistes de littératures étrangères, sur le plan national et international en vue de réflexions et publications ultérieures plus larges.

Programme

Jeudi 3 Février 2022

à l’Amphithéâtre de la MSH Alpes

09:00 – 09:15 Accueil Élise Petit, Anne Cayuela, Nathalie Henrich Bernardoni

Modération Nathalie Henrich Bernardoni

09:15 – 09:45 Les berceuses néo-latines de Giovanni Pontano (1426-1503) Alice Smeesters , UCL Louvain, Belgique

, UCL Louvain, Belgique 09:45 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 Le chant d’endormissement ou berceuse en Kabylie (Algérie) Mehenna Mahfoufi , Chercheur émérite Université Paris X-Nanterre, France

, Chercheur émérite Université Paris X-Nanterre, France 10:30 – 11:00 Dovdna : Enquête sur les berceuses et les mélodies de nouveau-nés chez les Sámis de Norvège, Stéphane Aubinet , Université de Liège et Université d'Oslo, Liège, Belgique

, Université de Liège et Université d'Oslo, Liège, Belgique 11:00 – 11:30 Discussion

11:30 – 11:50 Pause

11:50 – 11:20 Bercer l'enfant absent : Canciones para alegrar a una niña de Mauricio Rosencof, Raúl Caplán , Université Grenoble Alpes, Grenoble, France

, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France 12:20 – 12:35 Discussion

Modération Raúl Caplán

4:15 – 14:45 Hybridité(s) de la berceuse : H'art Songs (1978) de Moondog, Antoine Paris , Université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux, France

, Université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux, France 14:45 – 15:15 Une berceuse fantôme : relations intertextuelles et performance de la voix poétique dans Lullaby de Fernando Pessoa, Ioana Raluca Petrescu , Université de Reims Champagne-Ardennes, Reims, France

, Université de Reims Champagne-Ardennes, Reims, France 15:15 – 15:45 Discussion

15:45 – 16:00 Pause

Modération Élise Petit

16:00 – 16:30 Tongues made of stone: female agency and struggle in Italian lullabies between 19th and 20th century, Valentina Avanzini , Italie

, Italie 16:30 – 17:00 Men composing for women singing for sons. Gender aspects in German lullabies of the Romantic period, Franziska Weigert , Regensburg, Allemagne

, Regensburg, Allemagne 7:00 – 17:30 Discussion

17:30 – 17:45 Pause

Moment musical

17:45 – 18:15 Catégories et fonctions du chant amazigh pour enfant, Oumelaz Sadoudi , Université de Bejaia, Bejaia, Algérie1

, Université de Bejaia, Bejaia, Algérie1 8:15 – 18:45 Interprétation de berceuses ibériques et séfarades, Bertille Puissat, Grenoble, France

Vendredi 4 Février 2022

à la Salle des colloques, bâtiment Stendhal

Modération Anne Cayuela

09:00 – 09:30 La berceuse instrumentale : évocation de l’émotion de la langue maternelle, Lucinéia De Souza-Dupuy , CRFDP Rouen, France

, CRFDP Rouen, France 09:30 – 10:45 Discussion

09:45 – 10:15 « Le monde en berceuses », un projet collaboratif de la Maison des Cultures du Monde autour d’un patrimoine culturel immatériel, Camille Golan et Ingrid Le Gargasson , Maison des Cultures du Monde, Vitré, France

et , Maison des Cultures du Monde, Vitré, France 10:15 – 10:45 Collecte de berceuses à Tremblay-en-France, Annie Mercier et Danielle Bellini, Univ. Paris, Tremblay-en-France, France

et Univ. Paris, Tremblay-en-France, France 10:45 – 11:15 Discussion

11:15 – 11:35 Pause

Modération Élise Petit

11:35 – 12:05 Deux berceuses juives mises en musique par Milhaud et Chostakovitch, Philippe Malhaire , CRULH, Paris, France

, CRULH, Paris, France 12:05 – 12:20 Discussion

14:15 – 14:45 Les berceuses andalouses, premières expériences esthétiques du compositeur Maurice Ohana, Stéphane Sacchi , Université de Rennes 2, Rennes, France

, Université de Rennes 2, Rennes, France 14:45 – 15:00 Discussion

15:00 – 15:30 Les berceuses dans la musique d’Olivier Greif : un discours narratif de l’enfance, Anne Ibos-Augé , IReMus, Paris, France

, IReMus, Paris, France 15:30 – 16:00 Playful Lullabies : rêves, jeu et nonsense dans la musique de Benjamin Britten, Marinu Leccia , University of Oxford, Angleterre

, University of Oxford, Angleterre 16:00 – 16:30 Discussion

16:30 Fin du colloque