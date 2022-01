Cartographies en mouvement : espaces, circulations, et identités 

Announcement

Journée d'études Jeunes Chercheur.euses - 20 mai 2022

Argumentaire

Depuis l’année universitaire 2021-2022, la nouvelle thématique quadriennale du laboratoire CEIIBA (Centre d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines) s’intitule “Nouvelles cartographies culturelles”. Dans ce cadre, les doctorant.es du CEIIBA ont d’ores et déjà organisé un séminaire méthodologique qui portait sur le sujet “Cartographie et recherche : enjeux, significations et perspectives”. Il s’agissait de démontrer dans quelle mesure les cartographies peuvent être appréhendées en tant qu’outils d’analyse dans nos objets d’étude. Faisant suite à ce séminaire, cette journée d’études s’ouvre désormais à tous.tes les jeunes chercheur.euses qui seraient intéressé.es par des questionnements autour la notion de cartographie en sciences humaines et sociales, en particulier pour traiter des territoires et cultures hispanophones.

Cette journée d’études s’articule sur une approche pluridisciplinaire des notions d’espace, de circulation et d’identité. En effet, ces notions se présentent de manière transversale dans les recherches en sciences humaines et sociales. Elles permettent également une analyse dynamique et en trois temps des cartographies culturelles. La notion d’espace pourra être comprise non seulement au sens géographique, “comme un lieu ou une étendue délimitée, donc cartographiable” (Bord, 2002), mais aussi comme une manière de représenter tout un ensemble de lieux immatériels (“espace vécu, espace de vie, espace perçu, espace représenté, espace produit, espace social”, Bord, 2002). La notion de circulation permet, elle, de rendre compte de ce qui configure et reconfigure constamment les espaces. Il s’agira d’étudier les circulations matérielles (circulations des populations, échanges commerciaux, objets culturels…) ainsi que les circulations immatérielles (circulations des cultures, des savoirs, des idées, des formes artistiques...) - en tenant compte de l’interconnexion des circulations matérielles et immatérielles. Enfin, tout cela permettra de mettre l’accent sur le caractère mouvant, hybride, composite, de la notion d’identité. C’est toute la réflexion autour de ces notions que nous appelons cartographies en mouvement.

En somme, l’idée centrale de cette journée d’études est d’échanger sur les stratégies méthodologiques permettant de répondre aux questions suivantes : Comment cartographier ces mouvements constants ? Quelles nouvelles perspectives les cartographies en mouvement pourraient-elles offrir aux sciences humaines et sociales ?

Il s'agira de mettre en valeur l’appréhension des notions espaces, circulations et identités selon les méthodes d’analyse spécifiques à chaque discipline.

Données pratiques

Date : 20 mai 2022

Lieu : Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Maison de la Recherche (E309)

Cette Journée d’études est ouverte aux doctorant.es et jeunes chercheur.euses en sciences humaines et sociales (aires hispanophones).

Modalités de contribution

Les propositions de communication seront à envoyer sous format Word ou PDF à l’adresse suivante : ceiibaje@gmail.com

jusqu'au 6 mars 2022.

Elles devront comporter le titre de la communication ainsi qu’un résumé de 2500 caractères (espaces compris) ou 350 mots maximum, et une courte bibliographie.

Les propositions de communications seront précédées d’un paragraphée de présentation mentionnant :

le nom et prénom du communicant ou de la communicante

le titre de la thèse ainsi qu’une brève présentation - le nom du directeur ou de la directrice de thèse

Date limite de réception des propositions : 6 mars 2022

Date de réponse : 21 mars 2022

Date de la journée d’étude : 20 mai 2022

Organisatrices

Nancy-Diane Nfono Ondo (doctorante CEIIBA) ;

Angela Ramírez (doctorante CEIIBA) ;

Sophia Sablé (doctorante CEIIBA)

Bibliographie

