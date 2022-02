L’étude de l’islamisme entre l’Occident et le monde arabe

Announcement

Malgré l’importance donnée au phénomène d’islamisme dans les études académiques à travers le monde, nous constatons qu’il n’a pas encore été étudié en profondeur et dans ses multiples dimensions pour en explorer l’essence et démanteler les idées reçues qui l’entourent, surtout dans la littérature occidentale actuelle sympathisante avec l’islamisme.

Le colloque cherche à établir un dialogue épistémologique et méthodologique, entre les chercheurs arabes et occidentaux, pour améliorer notre compréhension du phénomène en développant une approche critique et pluraliste pour éviter, comme l’enseigne le sociologue français Bernard Lahire, un « impérialisme scientifique qui consiste à considérer qu’il existe un contexte universellement pertinent et une Interprétation universellement pertinente qui donne à penser que toutes les autres sortes de contextualisation et d’interprétation sont des erreurs et d’autre part, de ne pas tomber dans un pluralisme relativiste une sorte de pacifisme radical fondé sur l’idée d’un pluralisme relativiste du contexte interprétatif ».

08 h 45 à 09 h 00 Mot de bienvenue

09 h 00 à 11 h 00 Panel / Atelier (1)

L'islamisme vu par les chercheurs dans le monde arabe : approches et résultats de recherche

Présidence/Animation : Wael Saleh (UQAM et TRENDS)

Participant-e-s :

Farid Ben Belkacem (Université de Tunis El Manar),

Mohamed Bouchikhi (TRENDS Research & Advisory, UAE) ,

Amr El-Shobaki (Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS)),

Mohamed Haddad (Manouba University) ,

Zeinab Toujani (University of Manouba.

09 h 00 à 11 h 00 Panel / Atelier (2)

L'islamisme vu par les chercheurs en Occident : approches et résultats de recherche

Présidence/Animation : Patrice Brodeur (UdeM - Université de Montréal)

Participant-e-s :

Mohammed Ali Adroui (Sciences Po, Paris),

Dominique Avon (École Pratique des Hautes Études, Paris) ,

Amal Haroun (UdeM - Université de Montréal) ,

Karim Kardady (UdeM - Université de Montréal) ,

Raboudi Noomane (Université d’Ottawa).

13 h 00 à 14 h 00 Dîner

14 h 00 à 16 h 30 Panel / Atelier (3)

Pour un dialogue constructif entre l’Occident et le Monde arabe pour mieux comprendre l'islamisme

Présidence/Animation : Dominique Avon (École Pratique des Hautes Études, Paris)

Participant-e-s :

Tewfick Aclimandos (Egyptian Center for Strategic Studies),

Nouf AlSaadi (Sorbonne University Abu Dhabi et TRENDS),

Mountassir Hamada (Centre marocain des études et recherches sur le Maghreb) ,

Ahmad Moussa (Ministère de la Justice- Émirats) ,

Wael Saleh (UQAM - Université du Québec à Montréal et TRENDS Research & Advisory).

16 h 30 Mot de clôture

