Environnement et développement durable

Argumentaire

La recherche interdisciplinaire regagne une place prépondérante dans les stratégies de développement durable faces aux nouveaux et enjeux sociétaux et environnementaux. Dans ce sens, la collaboration entre ingénieur, artiste ou designer représente un facteur d’innovation qui met en considération le projet collaboratif structurant… Cette manifestation scientifique a pour objectif la création de consortium international alliant principalement ces trois disciplines et favorisant la recherche-création et de R&D et faisant référence aux outils technologiques de conception, fabrication et prototypage numériques.

Nous faisons appel aux différentes compétences des territoires francophones (Canada-France-Tunisie) pour mieux articuler les réflexions d’ordre épistémologique, ontologiques, et communiquer en mode écologique, aux frontières des connaissances scientifiques ; de la perception, de la production et de la culture.

A la croisée des arts, du design et de l’ingénierie. Nous souhaitons réunir des propositions scientifiques et artistiques qui s’inscrivent dans les axes de recherche et de création suivants :

Éco matérialités, technologies et procédés innovants

Eco design/ écoconception

Innovation et production technologique

Industrie 4.0

Matériaux innovants

Green Design

Bio Art et société

Pratiques environnementales et durables

Design durable

Art et bien-être

Concept Zéro déchet

R&D (recherche et développement)

Art écologique et anthropocène

Art, inclusion et approches participatives

Organisation

L’évènement est organisé par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue au Québec, et l’association scientifique TAKTIC (Tunisian association of knowledge, technology, innovation & creativity) et le centre 4C ISAMS-USF (Centre de Carrière et de Certification des Compétences).

Format Hybride (présentiel et distanciel).

Modalités de contribution

Court résumé (250 mots) accompagné d’une fiche biographique.

Proposition à envoyer à l’adresse suivante : colloque.intersectriel.adi.edd@gmail.com

Calendrier

Date de l'évènement : 23-24-25 mai 2022

Date limite pour les envois des propositions : 15 mars 2022

Réception des articles en vue de la publication des actes du colloque : 1er Juin 2022.

Comité de Pilotage

Martin Beauregard,

Ikbel Charfi,

Ahmed Elloumi,

Sofiane Guessesma

Comité scientifique

Ahmed Elloumi

Ahmed Koubaa

Anne Bergeret

Catherine Lacoste

Chema Gargouri

Hedi Ennouri

Hatem Ben Taher

Ikbel Charfi

José-Marie Lopez-Cuesta

Martin Beauregard

Mohamed Salah Ayeb

Sébastien Alix

Slim Souissi

Sonda Kammoun

Wiem Cheikhrouhou

Comités d’organisation

Doctorants /chercheurs de l’UQAT

Dr. Mohamad Saad

Mme. Yuchen Guo

Mme. Zeineb Siala

Mme. Sarra Hélaoui

Doctorants/chercheurs de TAKTIC

Akram Hbaieb

Dhoha Mellouli

Wael Bennour

Mme Hela Mnejja

Mme Ikram Krichen

Mme Ilhem Kossentini

Mme Sihem Kammoun

Liste des partenaires tunisiens

Université de Sfax -

Université de Kairouan- Institut supérieur des arts et métiers de Kasserine

Projet Erasmus MUSAE- ISAMS USF

Les industriels (MPBS/ Industrie de Bois…)

UTICA/ Foire de sfax

Nipovas3D

Liste des partenaires québécois

Laboratoire intersectoriel d’impression 3D de l’UQAT

Laboratoires de biomatériaux de l’UQAT

Desjardins Abitibi-Ouest

Mitacs

Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, transformation et caractérisation du bois

Hexagram, réseau international de la recherche en arts, cultures et technologies

Liste des partenaires français

INRA

École de bois Nantes

Université Paris8

