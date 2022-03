L’abondance et le manque

Announcement

Colloque de doctorant.e.s en études anglophones

Présentation

Abondance et manque se posent comme des états opposés et sont pourtant tous deux contraires de l’équilibre, de l’harmonie, du neutre. La recherche ou la fuite d’une de ces deux extrémités met en jeu notre rapport aux ressources, au besoin et au désir, et nous invite à réfléchir à la question de la valeur, de la norme, et de l’excès. D’abord une question de survie fondamentale, notre rapport à l’abondance et au manque peut s’observer dans l'organisation de nos sociétés, de la langue, mais aussi dans nos recherches d’une esthétique et d’une expression. Ce colloque proposera une réflexion interdisciplinaire sur ces deux notions dans le monde anglophone.

Participation

En ligne pour le public.

Pour s'inscrire et obtenir le lien, veuillez remplir ce formulaire.

Programme

Jeudi 17 février

9h45-11h15 Entre le vide et le (trop) plein, le sens et ce qu’il en reste

Sophie Elzière (Sorbonne Université) - L’inhumanité, l’impertinence et l’improvisation : Crow et le poète écorché

(Sorbonne Université) - L’inhumanité, l’impertinence et l’improvisation : Crow et le poète écorché Mathilde Buliard (Université Bordeaux Montaigne) - Du manque douloureux à l’abondance insatisfaisante dans Les Disparus de Daniel Mendelsohn

(Université Bordeaux Montaigne) - Du manque douloureux à l’abondance insatisfaisante dans Les Disparus de Daniel Mendelsohn Hugo Jordan (Université Gustave Eiffel, Paris) - L’abandon et l’abondance dans l’oeuvre de Wes Anderson

11h30 -13h00 Cheminements spirituels en réponse au manque

Kayla Krut (UC Santa Cruz) - John Ashbery’s Contemplative Ebb and Flow

(UC Santa Cruz) - John Ashbery’s Contemplative Ebb and Flow Caroline Hildebrandt (École Normale Supérieure de Lyon) - “From waste to garden but a stile” (3.21.280): Clarel’s poetic messianism

(École Normale Supérieure de Lyon) - “From waste to garden but a stile” (3.21.280): Clarel’s poetic messianism Meg Johnsen Ducom (Université Bordeaux Montaigne) - Disparity between Lack and Abundance in the US: a Current Moral Crisis

14h15 - Keynote address ─ Virginia Allen-Terry Sherman (Université Grenoble Alpes)- The question of taste in the opposition of scarcity and abundance in diasporic food memoirs: a study of dignity, authenticity and equilibrium

15h15 -16h15 “The waves broke on the shore” : manque et abondance dans The Waves de Virginia Woolf

Nina Eldridge (Université Bordeaux Montaigne) - Overwhelming yet Fleeting: Experiences of Time in Virginia Woolf’s The Waves

(Université Bordeaux Montaigne) - Overwhelming yet Fleeting: Experiences of Time in Virginia Woolf’s The Waves Clara Soudan (Science Po., Lille) - Écopoétique du manque et de l’abondance : une lecture des Vagues de Virginia Woolf

Vendredi 18 février

9h00 -10h30 Dire les choses, saisir les choses : surconsommation et dépossession

Audrey Ducaffy (Université Sorbonne Nouvelle) - Désintermédiation et hyperconsommation aux États-Unis : quand l’Over-The-Counter (OTC) redéfinit le rapport au manque

(Université Sorbonne Nouvelle) - Désintermédiation et hyperconsommation aux États-Unis : quand l’Over-The-Counter (OTC) redéfinit le rapport au manque Angel Perazzetta (Leiden University) - ‘I notice that they all try mighty hard to take their misery in a mansion:’ Young Women Facing Wealth and Poverty in the Victorian City

(Leiden University) - ‘I notice that they all try mighty hard to take their misery in a mansion:’ Young Women Facing Wealth and Poverty in the Victorian City Lizarlett Flores Diaz (Université Bordeaux Montaigne) - La proposition esthétique de la précarité dans le roman The Story of my Teeth de Valeria Luiselli

10h30-10h45 - Écopoétique, représentation de la nature

Rose Borel (Université Bordeaux Montaigne) - Navigating abundance and scarcity in Ernest Hemingway's True at First Light

(Université Bordeaux Montaigne) - Navigating abundance and scarcity in Ernest Hemingway's True at First Light David Latour (Université d’Orléans) - La Route de Cormac McCarthy : le désert ou la nature in absentia

11h45 - 12h45 Perspectives australiennes

Jill Royal (Université de Paris) - ‘Dreams, embroidery, warts, fireworks:’ Examining the Abundance-Scarcity Paradox in Picnic at Hanging Rock (1967)

(Université de Paris) - ‘Dreams, embroidery, warts, fireworks:’ Examining the Abundance-Scarcity Paradox in Picnic at Hanging Rock (1967) Christine Dupuy-Pupier (Université Bordeaux Montaigne) - May Gibbs or the abundance-scarcity conundrum

14h00 -15h30 Poétique et politique de l'abondance et du manque dans l'écriture féminine

Robin Gire (Université Bordeaux Montaigne) - ‘Heavy with Life’: Éloge de la profusion et critique de la légèreté dans What I Loved de Siri Hustvedt

(Université Bordeaux Montaigne) - ‘Heavy with Life’: Éloge de la profusion et critique de la légèreté dans What I Loved de Siri Hustvedt Tony Nfane Ondo (Université Bordeaux Montaigne) - Esthétique de la mesure et de la démesure dans le roman Lucyde Jamaica Kincaid

(Université Bordeaux Montaigne) - Esthétique de la mesure et de la démesure dans le roman Lucyde Jamaica Kincaid Méliné Kasparian-Le Fèvre (Université Bordeaux Montaigne) - L’abondance et le manque dans la littérature contemporaine chicana

15h45 -17h00 Utopies, dystopies et réinventions