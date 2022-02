Dans les pas de Lina Bo Bardi

Summary

Ces journées d’étude organisées par l’École nationale supérieure d'architecture de Lyon ont une double ambition : offrir un nouvel éclairage sur les apports théoriques de cette figure féminine majeure de l’architecture du XX e siècle ; explorer les résonances de son œuvre éditoriale, dessinée et construite avec des préoccupations contemporaines qui touchent au rapport au paysage et au vivant, à l’habitabilité du monde, et au retour à une pratique de l’architecture plus proche des savoirs artisanaux.

As jornadas de estudo Nos passos de Lina Bo Bardi, lições para pensar e projetar um mundo mais habitável têm um duplo interesse: lançar nova luz sobre as contribuições teóricas desta grande figura feminina da arquitetura do século XX; explorar as ressonâncias de seu trabalho editorial, de design e construído a partir de preocupações contemporâneas que tocam a relação com a paisagem e com os seres vivos, na habitabilidade do mundo e no retorno a uma prática de arquitetura mais próxima do conhecimento artesanal.