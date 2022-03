Summary

Un récent « tournant forensique » dans l’étude des violences de masse, génocides et conflits armés s’est fait jour, particulièrement en histoire et en anthropologie. Il considère le cadavre en nombre comme un objet de recherche. Ce nouveau paradigme permet de mettre à jour des événements historiques demeurés jusqu’ici des angles morts de la recherche et de l’historiographie, et de faire émerger de nouveaux questionnements et de nouvelles méthodologies. Cette journée d’étude entend considérer les exhumations, mais aussi les transferts et réinhumations de corps, dans une pluralité de dimensions dans le contexte de la Libération de la France, à partir de 1944 et jusque dans la décennie suivante.