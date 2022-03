Sur la corde raide des contraintes éditoriales

Announcement

Argumentaire

Si la traduction est parfois décrite comme un « art de la contrainte » (Dutrait et Zaremba 2010), cela désigne généralement la contrainte linguistique que représente le passage d’un système culturel à un autre. Dans la lignée du tournant sociologique qui anime les études sur la traduction (Wolf et Fukari 2007), la journée d’étude se propose de mettre en lumière les contraintes éditoriales qui déterminent, orientent et façonnent les processus de transferts culturels. Grâce aux archives des maisons d’édition et aux archives de traducteurs (Hartmann et Hersant 2019), il est en effet possible de recueillir des informations de première main sur les conditions matérielles de travail, le système de sélection, de production et de diffusion des œuvres ainsi que la « structure d’activité collective » (Becker 1982) qui concourent aux échanges littéraires entre deux aires linguistiques. Il s’agit ainsi d’éclairer le rôle de figures méconnues du champ littéraire (traducteurs, lecteurs de maisons d’édition, agents littéraires, institutions culturelles…) et d’apporter une contribution à l’étude de la dimension interculturelle en littérature.

La journée d’étude qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2022 sera centrée sur les mondes germanophone et francophone. Les interventions retenues éclaireront les mécanismes littéraires, sociaux-économiques et institutionnels à l’œuvre dans la sélection, la production, l’édition et la réception des traductions du français à l’allemand ou de l’allemand au français. Le cadre temporel choisi est la période d’après 1945, pour laquelle de nombreuses archives sont disponibles.

Axes thématiques

L’histoire des traductions dans les pays francophones et germanophones au prisme des politiques éditoriales

Les logiques déterminant la constitution de catalogues de littérature étrangère pour les maisons d’édition

Les spécificités de l’activité de traduction en fonction des systèmes éditoriaux dans les différents pays francophones et germanophones

Le rôle des éditeurs et éditrices, traducteurs et traductrices, lecteurs et lectrices, agents et agentes et les relations entre les différentes activités de la chaîne éditoriale

Le poids des considérations éditoriales dans la genèse des traductions

La réception des traductions dans leur culture cible en fonction des partis pris éditoriaux

Modalités de soumission

Les communications d’une longueur de 20 minutes pourront être tenues en allemand ou en français. Une proposition de 250 mots accompagnée d'une courte présentation biobibliographique est à envoyer aux organisateurs aux adresses suivantes : s.arber@orange.fr et fradin.cle@gmail.com

d’ici au 15 avril 2022.

Les résultats seront communiqués le 2 mai après examen des propositions par les organisateurs et le comité scientifique.

Comité scientifique