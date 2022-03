La librairie en France et en Europe

Announcement

Programme

14 h – Mot d’accueil par Marie de Laubier , directrice des collections, BnF

, directrice des collections, BnF 14 h 15 – Introduction, par Patricia Sorel, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, université Paris Nanterre, Les librairies en Europe

Interventions suivies de discussions avec le public :

14 h 30 – Panorama des régimes de prix du livre en Europe par Julie Belgrado , directrice de l’EIBF (European and International Booksellers Federation)

15 h 15 – Le prix unique du livre et la situation de la librairie : l'expérience du médiateur du livre, par Simon Vialle, délégué auprès du médiateur du livre.

16 h – Pause

40 ans après le vote de la loi Lang, les nouveaux défis de la librairie.

16 h 15 – Table ronde modérée par Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec :

Rémi Gimazane , ministère de la Culture, service du Livre et de la Lecture, département de l’économie du livre ;

Olivier L'Hostis , libraire, librairie L'Esperluette à Chartres,

, libraire, librairie L’Esperluette à Chartres, Patricia Sorel.

17 h 45 – Conclusion par Jean-Yves Mollier

À noter

Cet événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la BnF, en direct.

Les Ateliers du livre

Lieu de rencontres et d’échanges, le cycle des Ateliers du livre de la BnF fait dialoguer chercheurs et professionnels du livre, en essayant de mettre en perspective la réalité d’aujourd’hui avec celle d’hier.

Inaugurés en 2002, les Ateliers du livre présentent, dans une double perspective historique et contemporaine, les derniers développements de la recherche et les problématiques les plus actuelles autour de l’imprimé traditionnel comme des formes les plus nouvelles de publications. Chercheurs, historiens, professionnels des bibliothèques et de l’ensemble des métiers du livre (auteurs, traducteurs, éditeurs, illustrateurs, graphistes, imprimeurs, libraires, diffuseurs,…), sont invités à échanger leurs points de vue, leur expérience et leurs interrogations.

Depuis 2010, les Ateliers du livre ont lieu deux fois par an. La journée de printemps, organisée en partenariat avec l’université Paris-Nanterre (master sciences humaines et sociales : métiers du livre et de l’édition), porte sur le livre et ses métiers : la couverture du livre, les traducteurs, le livre numérique ont été les premiers thèmes abordés.

La journée de fin d’année, réalisée en partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques et l’École nationale des chartes, porte sur l’histoire des bibliothèques : acquisitions patrimoniales, architecture, objets, politique…Une bibliographie est réalisée à partir des collections de la BnF, très riches dans ce domaine, et une sélection d’ouvrages est présentée en salle E de la bibliothèque tous publics.