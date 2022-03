Verres émaillés et dorés de la Renaissance. Nouvelles perspectives

Announcement

Présentation

Vecteur majeur de l’essor de la verrerie de Murano dans la seconde moitié du XVe siècle, les verres émaillés et dorés intriguent les historiens de l’art autant qu’ils ont fasciné les cours européennes de la Renaissance. Leur succès participe de l’apparition dans le reste de l’Europe d’ateliers travaillant à la façon de Venise, expression dont les archives se font l’écho et qui recouvre une réalité complexe étant donné l’aire géographique, la chronologie en jeu, la mobilité des hommes et les transferts technologiques. À ces problématiques s’ajoute un dernier paramètre : l’engouement, au XIXe siècle, pour ces œuvres qui se traduit par la fabrication de pièces historicistes et de faux.

Dans un souci de pluridisciplinarité, ce colloque explorera trois approches complémentaires : les analyses scientifiques, les archives et l’archéologie.

Après une synthèse introductive du projet Cristallo et des pistes de recherche soulevées, l’intervention des ingénieurs de recherche permettra une comparaison avec les résultats d’un autre projet scientifique dédié aux cuivres émaillés dits vénitiens. L’étude d’archives inédites prolongera la réflexion autour de la mobilité des artistes, de l’approvisionnement en matières premières et de la terminologie liée au verre aux XVIe et XVIIe siècles.

Des découvertes archéologiques récentes en Aquitaine et dans le centre-ouest de la France enrichiront le corpus des verres émaillés et dorés français.

Programme

Mardi 22 mars 2022 - 9h30 à 13h

9H45 : « Perspectives ouvertes par le projet Cristallo »

Françoise Barbe , conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre,

, conservateur en chef du patrimoine, musée du Louvre, Isabelle Biron , ingénieur de recherche en chef, C2RMF,

, ingénieur de recherche en chef, C2RMF, Aurélie Gerbier, conservateur du patrimoine, musée national de la Renaissance – château d’Écouen

10H15 : « Composition et technologie des cuivres émaillés « dits » vénitiens et des verres émaillés vénitiens de la Renaissance. Similarités et différences »

Isabelle Biron, ingénieur de recherche en chef, C2RMF, Marco Verità, ingénieur de recherche, Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (LAMA-IUAV)

10H45 : « Renaissance Venetian Enameled and Gilded Glass with inscriptions »,

R osa Barovier Mentasti , historienne de l’art, spécialiste du verre ancien et contemporain,

, historienne de l’art, spécialiste du verre ancien et contemporain, Cristina Tonini, historienne de l’art, spécialiste du verre ancien et contemporain

Pause

11H30 : « Du cristallin aux cristaux, un sinueux chemin ? »

Benoît Painchart , responsable éditorial d’Éclats de Verre,

, responsable éditorial d’Éclats de Verre, Christiane Guyomar, présidente de GenVerrE

12H : « Philippe-Joseph Brocard, 1831-1896, émailleur sur verre à Paris. État des questions »

Jean-Luc Olivié, conservateur en chef, collections de Verre, Musée des Arts Décoratifs (MAD Paris)

12H30 : Échanges et questions

Mercredi 23 mars 2022 - 9h30 à 12h45

9H30 : « Les verres émaillés et dorés en Aquitaine : des documents d’archives aux découvertes archéologiques »

Catherine Hébrard-Salivas, docteure en archéologie, chercheuse associée à l’Institut Ausonius, UMR 5607, CNRS, présidente de l’association Archéoverre

10H : « Verres à décors émaillés du centre-ouest de la France (XVe - XVIIe siècles) »

Mathilde Buisson , doctorante contractuelle à l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT-CEB, UMR 7065 / Université d’Orléans),

, doctorante contractuelle à l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT-CEB, UMR 7065 / Université d’Orléans), Bernard Gratuze, directeur de Recherche (IRAMAT-CEB, UMR 7065 CNRS/ université d’Orléans)

Pause

10H45 : « L’inventaire de la verrerie des Sarode à Rouen »

Élise Vanriest, conservatrice-stagiaire du patrimoine, Institut national du patrimoine

11H15 : « Gaspare Brunoro dit Trois couronnes, mercenaires du verre »

Benoît Painchart , responsable éditorial d’Éclats de Verre,

, responsable éditorial d’Éclats de Verre, Christiane Guyomar, présidente de GenVerrE

11H45 : Échanges et questions

12H15 : Conclusion

Comité scientifique

Françoise Barbe,

Rosa Barovier Mentasti,

Erwin Baumgartner,

Isabelle Biron,

Aurélie Gerbier,

Suzanne Higgott,

Reino Liefkes,

Jean-Luc Olivié,

Cristina Tonini et

Marco Verità.

Modalités pratiques

Le colloque sera intégralement en visioconférence, accessible en suivant ce lien :

Informations et renseignements

solene.richard@culture.gouv.fr

Le projet Cristallo a bénéficié du soutien de l’Ecole Universitaire de Recherche Paris Seine Humanités, Création, Patri- moine, Investissement d’Avenir ANR-17- EURE-0021 – Fondation des sciences du patrimoine