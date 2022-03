Séminaire de recherche sur les Lumières (IHA / EHESS)

Summary

Le département d’histoire moderne de l’Institut historique allemand (IHA) et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris invitent à participer au séminaire de recherche sur les Lumières. Le séminaire est animé par Thomas Maissen et Antoine Lilti et nous y discutons des projets actuels de la recherche sur les Lumières, particulièrement en Allemagne et en France.