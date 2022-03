Announcement

Présentation

La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) s’intéresse aux parcours vers l'autonomie et à l’épanouissement des jeunes dans une société en transformation. Elle bénéficie d’un financement du FRQSC et du Secrétariat à la jeunesse du Québec avec pour mission de soutenir l’avancement des axes d’intervention et des objectifs de la Politique Jeunesse 2030.

Ce stage postdoctoral est associé au volet Éducation, Citoyenneté et culture de la CRJ. Il a pour objectif de produire des analyses secondaires et des analyses complémentaires aux nombreuses enquêtes menées par la CRJ et les codirecteurs du stage. Les analyses pourront porter (à convenir avec l'encadrement) sur les contraintes et obstacles à la persévérance et à la réussite; sur les sources d’inégalités et les modalités permettant de les surmonter; sur les aspects subjectifs des parcours de jeunes, les arbitrages qu’ils font entre les différentes sphères de vie et le développement de leur identité professionnelle; sur la transformation des rapports au travail et au monde et à leur influence sur les choix d’orientation; ou sur l’accessibilité aux services professionnels d’orientation et au non-recours aux services par certains groupes.

Conditions d'emploi et de rémunération

Stage à temps plein, d’une durée d’un an avec possibilité de prolongation, effectué sous la direction de Sylvain Bourdon et Eddy Supeno.

La personne travaillera dans les locaux de la CRJ à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Québec) où elle aura accès à un espace de travail partagé (télétravail possible 2 jours/semaine max.). Elle travaillera en étroite collaboration avec les chercheurs responsables du stage et profitera de contacts réguliers avec les autres membres de l’équipe. Le mandat est principalement centré sur la valorisation de riches corpus de données d’enquêtes qualitatives et mixtes par la rédaction d’articles et autres moyens de diffusion. Il pourra aussi inclure une participation à des enquêtes en cours (préparation de l’instrumentation, conduite d’entretiens, organisation du traitement des données et de l’analyse, etc.) pendant le stage.

Entrée en fonction

Entre août 2022 et janvier 2023 (à convenir)

Rémunération

45 000$CAN/1an, avec possibilité de prolongation

Profil recherché

Doctorat en sciences sociales (sociologie, science politique, éducation), de préférence en lien avec les parcours éducatifs et l’insertion en emploi des jeunes.

Doctorat obtenu en septembre 2017 ou plus récemment.

Excellente maîtrise du français parlé et écrit.

Capacité de rédaction scientifique en anglais serait un atout important.

Expérience et compétences démontrées en analyse qualitative ou mixte. Une expérience de l’analyse avec Nvivo serait un atout.

Intérêt marqué pour les politiques publiques et l’intervention auprès des jeunes.

Modalités de candidature

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

CV détaillé

Lettre de motivation, précisant les axes d'intérêt pour les parcours éducatifs et l'insertion en emploi des jeunes (2 pages max.)

Copie du rapport de thèse ou lettre de référence

Deux publications pertinentes (max.)

Le dossier doit être adressé à Sylvain Bourdon (Sylvain.Bourdon@USherbrooke.ca) et Eddy Supeno (Eddy.Supeno@USherbrooke.ca)

au plus tard le 6 mai 2022

Processus d’évaluation

Un comité formé du titulaire et de deux chercheurs associés à la Chaire de recherche fera une première sélection des candidatures et les candidats retenus seront convoqués pour audition (visioconférence) au cours de la semaine du 6 juin 2022.

Renseignements complémentaires