Le patrimoine funéraire religieux de la première guerre mondiale

L’organisation de la journée d’étude proposée par l’association Le Souvenir français intervient dans un double contexte. Le colloque organisé les 24, 25 et 26 mai 2022 par l’association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre porte une réflexion transnationale sur la patrimonialisation des différents espaces géographiques marqués par l’expérience combattante sur le front entre 1914 et 1918. Notre journée d’étude se veut un approfondissement, dans le champ de l’histoire et de l’anthropologie des religions, des questions soulevées durant ces trois journées de réflexion.