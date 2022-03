Announcement

Présentation

L’AFHEPP (Association Française pour l’Histoire et l’Étude du Papier et des Papeteries) et l’ ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes) organisent conjointement une journée d’étude consacrée aux « Actualités de la recherche en histoire du papier », qui aura lieu à Paris en octobre 2022 (date à confirmer : 7 ou 14 octobre).

Toute étude approfondie portant sur les produits papetiers (filigranés ou non), les papeteries, les évolutions techniques et les pratiques commerciales liées au papier, sera recevable. Les travaux d’étudiant.e.s et de jeunes chercheur.euse.s sont particulièrement bienvenus.

Modalités de contribution

Les propositions de 350 mots maximum sont à adresser au courriel suivant : c.laroque@free.fr

avant le 30 avril 2022.

La journée regroupera dix présentations et se déroulera en présentiel et en ligne. Une réponse du comité de sélection sera adressée avant le 15 mai prochain. La rencontre donnera lieu à publication.

Comité de sélection