Joseph Ratzinger / Benoît XVI et la culture française

Announcement

Présentation

Au cours d’un voyage apostolique à Lourdes (2008), Benoît XVI a affirmé avoir eu « un contact très profond, très personnel et enrichissant avec la grande culture théologique et philosophique de la France ». Un tel jugement n’était pas inattendu et venait confirmer les mots du cardinal Ratzinger lors de sa nomination au titre de Commandeur de la Légion d’honneur (1998) : « J’ai toujours été, dès ma jeunesse, un admirateur zélé de la ‟douce France” ». Plusieurs spécialistes ont déjà souligné que ce contact renouvelle l’attitude de Paul VI, qui paraphrasait le cardinal Eude de Châteauroux (la France « cuit le pain intellectuel de la chrétienté »). Il poursuit également l’engagement de Jean Paul II, dont les voyages persistants dans les lieux de la dévotion spirituelle française s’entremêlent à l’inquiétude sur le laïcisme de la société de l’Hexagone. Ratzinger / Benoît XVI incorpore toutes ces motivations, notamment en développant un discours au Collège de Bernardins (2008) qui touche – dans le sillage de l’historien Jean Leclercq - à la fois au monachisme, aux « origines de la théologie occidentale » et aux « racines de la culture européenne » : la France, maintenant représentée par l’édifice des « fils de saint Bernard de Clairvaux », semble constituer le miroir privilégié où se reflète le quaerere Deum, la « recherche de Dieu », tout comme le risque de son bouleversement en une « culture purement positiviste ». Ce n’est pas par hasard, à ce propos, que l’idée de Benoit XVI d’ouvrir un « Parvis de gentils » ait trouvé dans la « Cité des Lumières » son espace de réalisation.

La tâche d’un colloque autour de la relation entre le pape émérite et la culture française relève dès lors d’une réflexion – jamais tentée auparavant de manière systématique – sur les raisons pour lesquelles le premier considère « décisive » la seconde, tant pour son parcours personnel de vie et d’études que pour l’essence de l’Occident. D’un côté, il s’agira de retracer les étapes d’une longue fréquentation qui débute officiellement à l’Institut Catholique de Paris lors du premier Congrès international augustinien (1954), se prolonge par les conférences au Parlement Européen de Strasbourg (1979), à Lyon et à Notre-Dame de Paris (1983), celles en tant que membre de l’Académie des science morales et politique (1995 et 1997) et à la Sorbonne (1999), pour se conclure avec le voyage apostolique en 2008. D’un autre côté, cette Journée permettra de faire émerger l’ensemble des figures et des mouvements de la « culture humaniste » française qui, selon Ratzinger/Benoit XVI, l’ont influencé le plus ou avec qui il a dû instaurer une confrontation critique. En effet, il a été en contact avec tous les ordres de rationalité : théologique (H. De Lubac, J. Daniélou, Y. Congar), philosophique (E. Gilson, E. Mounier, J. Sartre), scientifique (A. Comte, Teilhard de Chardin, Jacques Monod) et esthétique (les écrivains Bernanos, Mauriac, Péguy, Claudel).

Programme

Jeudi 5 mai 2022

(Université de Strasbourg, Palais Universitaire, Salle Tauler)

09h15 | Accueil

09h30 | Philippe Cappelle-Dumont (Université de Strasbourg) : Ouverture du Colloque

09h45 | Salutations du Directeur de l’UR 4377, Michele Cutino (Université de Strasbourg) ; Salutations du Vice-président de L’institut PAPST BENEDIKT XVI., Christian Schaller (Regensburg)

Première session

Président de la séance : Sébastien Milazzo

10h00| Davide De Caprio (Université de Strasbourg) : « J. Ratzinger, E. Gilson et le problème de la “philosophie chrétienne” »

Discussion

10h45 | Pause-café

11h00 | Christian Gouyaud (Grand Séminaire de Strasbourg) : « La “raison morale” chez Ratzinger. Essai d’élucidation d’une notion non usuelle à partir du discours à Paris le 6 novembre 1992 et de la conférence à Caen le 5 juin 2004 »

Discussion

11h45 | Pause midi

Deuxième session

Président de la séance : Michel Deneken

14h00 | Gabriel Flynn (Dublin City University) « Pope Benedict XVI & the French Ressourcement »

Discussion

14h45 | Vincenzo Arborea (Pontificia Università della Santa Croce, Roma - Centro studi Antropologia ed Etica IPE Business School, Napoli) : « Cor unum et anima una : Le rapport entre foi et Église dans la pensée de Henri de Lubac et Joseph Ratzinger »

15h30 | Pause-café

16h00 | Michel Deneken : Discours de clôture de la Première journée

Vendredi 6 mai 2022

(Salle Fustel)

Troisième session

Président de la séance : Philippe Vallin

09h30 | Santiago Sanz Sánchez (Pontificia Università della Santa Croce, Roma) « Evolution, chance or necessity ? : Ratzinger’s creation theology in dialogue with Teilhard de Chardin and Jacques Monod »

Discussion

10h15 | Pause-café

10h45 | Dominique Millet-Gerard (Sorbonne) : « Dominici servitii schola : Consonances spirituelles et esthétiques de Joseph Ratzinger et Paul Claudel »

Discussion

11h30 | Jean-Robert Armogathe (Directeur d’études émérite à l’EPHE) : Conclusions du Colloque

Information

Inscription obligatoire par email auprès de : davide.decaprio@hotmail.it